Noruega derrotó a Costa de Marfil y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo

En el duelo número 78 del Mundial 2026, el conjunto nórdico se puso adelante en el marcador con un tremendo golazo de Antonio Nusa a los 39 minutos de tiempo corrido. El extraño noruego se quitó la marca del defensor y sacó un disparo que se metió en el ángulo de la portería marfileña.

Antonio Nusa / Michael Regan - FIFA Ampliar

Ya para el segundo tiempo, el cuadro africano realizó varias modificaciones para intentar empatar el partido y la clave fue el ingreso defensor Amad Diallo. El volante del Manchester United hizo una gran jugada individual y marcó el golazo del empate a los 74 minutos.

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Sin embargo, cuando parecía que el juego se iría a los tiempos extra, Erling Haaland se hizo presente y mandó a Noruega a la siguiente ronda del torneo. El delantero del Manchester City simplemente empujó la pelota a la portería después de una gran acción colectiva de su equipo por la banda derecha.

Noruega festejando el gol de Nusa / Soccrates Images Ampliar

Este tanto cayó al minuto 86, por lo que Costa de Marfil ya no tuvo respuesta y quedó eliminado del torneo en los 16avos de final. Con este resultado, Noruega enfrentará a Brasil en los octavos de final el próximo domingo 5 de julio.