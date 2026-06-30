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Noruega derrotó a Costa de Marfil y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo

Noruega se clasificó por segunda vez en su historia a unos octavos de final y enfrentará a Brasil.

Noruega

Noruega / Michael Regan - FIFA

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En el duelo número 78 del Mundial 2026, el conjunto nórdico se puso adelante en el marcador con un tremendo golazo de Antonio Nusa a los 39 minutos de tiempo corrido. El extraño noruego se quitó la marca del defensor y sacó un disparo que se metió en el ángulo de la portería marfileña.

Antonio Nusa

Antonio Nusa / Michael Regan - FIFA

Ya para el segundo tiempo, el cuadro africano realizó varias modificaciones para intentar empatar el partido y la clave fue el ingreso defensor Amad Diallo. El volante del Manchester United hizo una gran jugada individual y marcó el golazo del empate a los 74 minutos.

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Sin embargo, cuando parecía que el juego se iría a los tiempos extra, Erling Haaland se hizo presente y mandó a Noruega a la siguiente ronda del torneo. El delantero del Manchester City simplemente empujó la pelota a la portería después de una gran acción colectiva de su equipo por la banda derecha.

Noruega festejando el gol de Nusa

Noruega festejando el gol de Nusa / Soccrates Images

Este tanto cayó al minuto 86, por lo que Costa de Marfil ya no tuvo respuesta y quedó eliminado del torneo en los 16avos de final. Con este resultado, Noruega enfrentará a Brasil en los octavos de final el próximo domingo 5 de julio.

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