Ecuador reclama ante la FIFA por serenata de aficionados mexicanos previo al duelo mundialista

Una noche de ruido antes del partido

La tensión entre México y Ecuador comenzó mucho antes del silbatazo inicial. A unas horas del enfrentamiento correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un grupo de aficionados mexicanos se reunió en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana, en la zona de Santa Fe, con el objetivo de alentar al Tricolor y, al mismo tiempo, incomodar el descanso de su rival.

Durante varias horas, los seguidores hicieron sonar cláxones, tambores, bocinas, megáfonos y otros objetos para generar ruido constante frente al inmueble. Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de personas cantando y lanzando porras mientras la concentración ecuatoriana permanecía en el interior del hotel.

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Ecuador eleva una protesta formal

La reacción de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, informó que presentó un reclamo ante la organización del torneo al considerar que este tipo de acciones contradicen los principios de respeto, equidad y juego limpio que deben prevalecer durante una Copa del Mundo.

El organismo señaló que los acontecimientos registrados durante la madrugada fueron “acciones extrafutbolísticas” que no corresponden al espíritu de la competencia e hizo un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad alrededor de las delegaciones participantes.

Asimismo, solicitó que se adopten las acciones necesarias para proteger la integridad de los jugadores, cuerpo técnico e incluso de los aficionados ecuatorianos presentes en la capital mexicana.

Selección de Ecuador. (Photo by Jussi Eskola/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images Ampliar

Operativo para dispersar a los aficionados

De acuerdo con diversos reportes, la concentración de seguidores provocó la intervención de elementos de seguridad, quienes acudieron durante la madrugada para desalojar parcialmente la zona y disminuir el ruido que persistía frente al hotel.

Aunque el operativo logró reducir la presencia de aficionados, algunos permanecieron en el lugar pese a la lluvia, mientras continuaban los cánticos y el ambiente festivo previo al compromiso mundialista. También trascendió que la delegación ecuatoriana habría solicitado apoyo debido a las dificultades para descansar antes del partido.

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“Responderemos en la cancha”

En su posicionamiento, la Federación Ecuatoriana expresó su confianza en que estos hechos no empañen la fiesta del futbol ni la relación entre ambos países. Además, dejó claro que la respuesta del equipo será únicamente deportiva.

El comunicado concluye con un mensaje en el que la selección sudamericana afirma que responderá dentro del terreno de juego y reiteró su llamado para que prevalezcan el respeto, la sana competencia y el fair play durante el desarrollo del Mundial 2026.