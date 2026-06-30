Niño ecuatoriano se vuelve viral tras pedir intervención de FIFA por festejos afuera del hotel previo al México vs Ecuador

La previa del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 generó conversación en redes sociales por un hecho ocurrido fuera de la cancha. Un niño ecuatoriano se volvió viral luego de publicar un video en el que expresó inconformidad por el ambiente que se registró en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección sudamericana en la Ciudad de México.

La grabación acumuló miles de reproducciones y abrió una discusión entre usuarios sobre los límites entre el ambiente característico del futbol y el impacto que este tipo de manifestaciones puede tener sobre jugadores, visitantes y huéspedes del lugar.

Aficionados se reunieron afuera del hotel de Ecuador

Horas antes del encuentro, decenas de seguidores de la Selección Mexicana acudieron a la zona de Santa Fe, donde se encuentra el hotel de concentración del equipo ecuatoriano.

En videos difundidos en distintas plataformas se observa presencia de automóviles, motocicletas, cánticos y distintos instrumentos para generar ruido, en una escena que algunos aficionados relacionaron con prácticas tradicionales para intentar influir en el ambiente previo a partidos de alta relevancia.

Las imágenes también mostraron presencia de elementos de seguridad en el perímetro del inmueble.

La afición se reúne en el Ángel de la Independencia para festejar los triunfos de la selección mexicana. / NurPhoto Ampliar

El video que detonó la conversación en redes

Uno de los contenidos con mayor alcance fue el publicado por un menor originario de Ecuador, quien documentó desde una habitación del hotel el ambiente que se vivía en el exterior.

Durante el video, el niño expresó que consideraba excesivo el nivel de ruido y cuestionó si este tipo de situaciones deberían repetirse durante el desarrollo del Mundial 2026. También pidió que organismos del futbol internacional analicen medidas para futuros eventos.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones divididas entre usuarios de distintos países.

Tras la difusión del video, en redes sociales aparecieron distintas posturas. Algunos usuarios consideraron que este tipo de concentraciones forman parte del entorno tradicional del futbol y del apoyo a las selecciones nacionales.

Otros señalaron que actividades de este tipo pueden afectar no solamente a jugadores y cuerpos técnicos, sino también a huéspedes, turistas y personas ajenas al evento deportivo.

Se han registrado más de medio millón de personas en los festejos. / NurPhoto Ampliar

El episodio ocurrió en la antesala del enfrentamiento entre México y Ecuador, uno de los encuentros con mayor expectativa dentro de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

La conversación se traslada fuera del terreno de juego

Más allá del resultado deportivo, el caso volvió a colocar en discusión el papel de la afición durante grandes torneos internacionales y el equilibrio entre apoyo colectivo, ambiente festivo y convivencia en espacios urbanos.

Mientras tanto, el video del menor continúa circulando en redes sociales como uno de los contenidos más comentados alrededor del partido entre ambas selecciones.