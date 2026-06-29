Costa de Marfil vs Noruega EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los Elefantes y los Vikingos se juegan su clasificación a la siguiente ronda en el Estadio de Dallas este martes 30 de junio. Ambas selecciones quedaron en segundo lugar en su respectivo grupo.

Costa de Marfil vs Curazao / Steph Chambers - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Costa de Marfil a los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Emerse Fae vencieron por la mínima a Ecuador en su debut en esta Copa del Mundo, siendo una de las sorpresas de este Mundial. Ante una de las favoritas, Alemania, se quedaron muy cerca de llevarse los tres puntos, comenzaron ganando el encuentro con el gol de Franck Kessié al minuto 30, aunque en la segunda mitad, Deniz Undav marcó doblete y los germanos terminaron remontando el marcador.

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En su último juego, vencieron sin complicaciones a Curazao, Nicolas Pépé con un doblete le dio los tres puntos y la clasificación asegurada a su selección. Con jugadores veloces en ataque, no le molesta ceder el balón y salir en contraataque para hacer daño al rival.

El delantero del Villareal, Pépé, es el máximo referente de los marfileños, con dos goles en tres partidos, también cuentan con jugadores en equipos élite en Europa, como Amad Diallo en Manchester United, Ange-Yoan Bonny en el Inter de Milán o Yan Diomande en el Leipzig.

Posible alineación de Costa de Marfil (4-3-3):

Yahia Fofana; Guelá Doué, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Yan Diomande, Nicolas Pépé.

Noruega / Patrick Smith - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Noruega al encuentro ante los Elefantes?

Después de 28 años, los Vikingos volvieron a una Copa del Mundo, con Erling Haaland como su máxima estrella, buscarán llegar por segunda vez en su historia a unos octavos de final, lo consiguieron en Francia 1998.

En su debut, golearon 4 goles por 1 a Irak con doblete de Haaland, en el duelo contra Senegal, su pusieron arriba con las anotaciones de Marcus Pedresen y Haaland, aunque Ismaila Sarr puso 2 por 1 momentáneo al 53´, cinco minutos después, el delantero del Manchester City devolvió la calma a los noruegos, ya en el agregado Sarr puso el 3 por 2 final.

Contra Francia, ambas selecciones llegaban con posibilidades de quedar en primer lugar del Grupo I, aunque el técnico Stale Solbakken, decidió mover todo su once inicial y alinear a los suplentes, los franceses si salieron con todo y se notó desde el principio, al minuto 20 ya iban adelante por dos anotaciones, al final terminó 4 goles por 1 con Hat-trick de Ousmane Dembélé.

Posible alineación de Noruega (4-3-3):

Ørjan Nyland; Fredrik Aursnes, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Erling Haaland.

¿Qué sigue para el ganador?

La selección que avance a los octavos de final, se enfrentará al ganador de Brasil y Japón. Costa de Marfil quiere seguir haciendo historia, ya es su mejor participación en su historia en un Mundial, mientras que Noruega quiere igual su mejor participación hace 28 años y busca llegar por segunda vez a unos octavos de final.

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Costa de Marfil vs Noruega DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER