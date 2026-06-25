Costa de Marfil vs Curazao: Costa de Marfil ganó 2-0 y clasificó a la segunda ronda del Mundial 2026

Costa de Marfil vs Curazao / Sean M. Haffey - FIFA

Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao este miércoles y aseguró su clasificación a la segunda ronda del Mundial 2026. Con un doblete de Nicolas Pépé, la selección africana terminó como segunda del Grupo E y avanzó por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Selección Costa de Marfil / Soccrates Images Ampliar

¿Cómo fue la victoria de Costa de Marfil sobre Curazao en el Mundial 2026?

El conjunto marfileño llegó al partido con la obligación de ganar para mantenerse con vida en el torneo y respondió desde el primer minuto. Costa de Marfil tomó el control del balón, presionó en campo rival y encontró rápidamente espacios para hacer daño a una defensa de Curazao que nunca logró acomodarse.

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La gran figura del encuentro fue Nicolas Pépé. El atacante apareció en los momentos más importantes del partido para marcar los dos goles que terminaron definiendo el resultado y la clasificación de su selección.

Con la ventaja en el marcador, Costa de Marfil manejó el ritmo del compromiso, cerró los espacios y evitó que Curazao pudiera generar oportunidades claras de gol.

Nicolas Pépé fue el héroe de Costa de Marfil

El delantero firmó una actuación determinante al convertir los dos tantos del triunfo. Su capacidad para aparecer dentro del área y aprovechar las oportunidades terminó inclinando la balanza para los africanos.

Además del doblete, Pépé fue constante durante los 90 minutos, participó en la presión alta y generó peligro cada vez que recibió el balón cerca del área rival.

Su desempeño fue clave para que Costa de Marfil consiguiera una de las victorias más importantes de su historia en Copas del Mundo.

Nicolas Pépé / Sean M. Haffey - FIFA Ampliar

¿Qué pasó con Curazao tras la derrota?

Curazao intentó reaccionar durante la segunda mitad, adelantó líneas y buscó descontar, pero nunca encontró la forma de romper la sólida defensa marfileña.

El equipo caribeño mostró voluntad para competir, aunque le faltó claridad en el último tercio del campo. La derrota significó el final de su participación en el Mundial 2026 y la eliminación de cualquier posibilidad de avanzar a la siguiente ronda.

Pese a la eliminación, Curazao dejó momentos competitivos durante la fase de grupos, aunque no le alcanzaron para mantenerse con vida en el torneo.

Costa de Marfil hace historia en el Mundial 2026

Con este triunfo, Costa de Marfil consiguió un resultado histórico al clasificar por primera vez a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

El combinado africano finalizó en el segundo lugar del Grupo E gracias a su victoria sobre Curazao y ahora formará parte de los 32 equipos que disputarán la segunda ronda del Mundial 2026.

El avance representa uno de los mayores logros del fútbol marfileño y confirma el crecimiento de una generación que respondió cuando más lo necesitaba.

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¿Qué sigue para Costa de Marfil en el Mundial?

Tras asegurar su boleto a la segunda ronda, Costa de Marfil ahora espera conocer a su rival para la fase de eliminación directa del Mundial 2026, donde buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez los octavos de final ampliados del torneo.

Curazao, por su parte, cierra su participación mundialista tras quedar eliminado en la fase de grupos y comenzará a planificar su siguiente proceso internacional.