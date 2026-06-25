Playera de la Selección Mexicana supera 1 millón de ventas y fortalece al sector textil: Canaive

La fabricación de la playera de la Selección Mexicana involucra toda la cadena de valor textil incluyendo sustentabilidad y competitividad, detalló el presidente de la Canaive, José Pablo Maauad Pontón quien lamentó la piratería y el comercio ilegal.

La playera de la Selección Mexicana podría ser la más vendida en la historia mundialista, por su hermoso diseño y sus atractivos colores se ha convertido en la más vendida, con más de 1 millón de piezas… desde la primera vez que se usó y con este récord en la fase de grupos estamos muy entusiasmados en que sigan los triunfos y las ventas de la playera, afirmó el presidente de la Canaive, José Pablo Maauad Pontón.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en México afirmó que además de las victorias de la Selección Mexicana, la industria del vestido está muy contenta por la venta de la playera mundialista que es “fabricada en México a lo largo de toda su cadena”, desde la tela hasta el hilo, desde la fibra que es una recuperación de botellas de PET recicladas incrementar la economía circular y permite un impacto positivo en el medio ambiente.

El empresario reconoció que en entornos económicos complejos tanto para el mercado interno como para la exportación la noticia de la venta de más de 1 millón de playeras de la Selección Mexicana es de regocijo por que la prenda es parte de la cadena de valor que genera más de 1 millón 200 mil empleos en México con un impacto directo.

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Industria del vestido celebra récord de ventas

El problema de la piratería sumado a otros componentes de la ilegalidad, como el comercio ilegal de prendas de vestir son difíciles de medir, “pero hay cálculos que estiman que alrededor de 7 de cada 10 prendas que se comercializan en México tienen algún componente de ilegalidad, ya sea piratería contrabando, o robo a transporte de carga” y lamentó que debido al contrabando permita “la entrada al mercado de prensas que no están cumpliendo con las mismas obligaciones tanto de normatividad como de impuestos que las elaboradas por empresas bien establecidas en el país”.

No obstante reconoció como “importante que la presidenta Claudias Sheinbaum ha impulsado como parte del Plan México y es que las compras de textiles que realiza el propio gobierno, que es un gran comprador de uniformes, blancos, ropa quirúrgica, sean con el mayor impacto al valor nacional y a la generación de empleo, esto sucede de manera inusitada, nunca habíamos visto en la historia de la industria un ejercicio tan dedicado como el que como parte de esta política púbica está ejecutando por un lado la secretaría de Hacienda y por otro la secretaría de anticorrupción y Buen Gobierno”.

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Competitividad textil mexicana

José Pablo Maauad reconoció que la industria es altamente competitiva, “en pantalones de mezclilla somos el primer proveedor del mercado más existente que es Estados Unidos, hay competitividad y productividad… para que podamos mantenernos como grandes proveedores de Estados Unidos, así como compradores en México”.

Asimismo, resaltó que la dispersión del trabajo textil está presente en los 32 estados no solo en grandes empresas con el trabajo de miles de mujeres principalmente en talleres especializados “somos entre la industria manufacturera la que mayor cantidad de mujeres emplea, en muchos casos jefas de familia”.

Afirmó que a diferencia de otras industrias que requieren instalaciones más complejas en el caso de la textil y del vestido es un gran dispersor de prosperidad desde talleres en los que se permite a las mujeres el cuidado familiar.

Por ello hizo hincapié que la industria sea reconocida como sector prioritario y estratégico dentro de la política pública del gobierno para que las cosas sucedan bien y se genere más empleo y valor y darle una mejor salud a la economía del país.

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