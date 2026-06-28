Terremotos en Venezuela: ¿Cuál es la cifra oficial de muertos y heridos hoy 28 de junio?

Venezuela confirma nueva cifra oficial de muertos y heridos tras los terremotos del 24 de junio. Getty Images

Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando un panorama crítico. A cuatro días del desastre, las autoridades venezolanas actualizaron el balance oficial de víctimas, mientras miles de rescatistas nacionales e internacionales permanecen desplegados en las zonas más afectadas, principalmente en el estado de La Guaira.

¿Cuál es la cifra oficial de muertos y heridos en Venezuela hoy 28 de junio?

De acuerdo con el reporte más reciente presentado este 28 de junio de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que la cifra oficial asciende a 1,430 personas fallecidas y 3,238 heridas como consecuencia de los dos fuertes sismos registrados el miércoles pasado.

Las labores de búsqueda continúan debido a que todavía existen personas desaparecidas bajo los escombros de viviendas, edificios y comercios que colapsaron durante el movimiento telúrico.

Las autoridades venezolanas informaron que los equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes en las zonas más afectadas.

Balance oficial de víctimas tras los terremotos en Venezuela

El estado de La Guaira concentra gran parte de los daños materiales. Imágenes satelitales y grabaciones captadas con drones muestran barrios completos destruidos, edificios colapsados y vialidades severamente afectadas.

Además del despliegue de cuerpos de emergencia venezolanos, el gobierno confirmó la llegada de más de 1,600 rescatistas internacionales, enviados por distintos países para reforzar las labores de búsqueda, rescate y atención médica. También continúa ingresando ayuda humanitaria con hospitales móviles, medicamentos, equipos especializados y unidades caninas entrenadas para localizar personas atrapadas.

Las autoridades mantienen como prioridad el rescate de personas con vida, ya que las primeras 72 a 96 horas posteriores a un terremoto suelen ser determinantes para encontrar sobrevivientes.

Las operaciones se desarrollan con maquinaria pesada, drones, sensores térmicos y equipos especializados provenientes de diversos países.

Mientras tanto, hospitales, refugios temporales y centros de acopio permanecen atendiendo a miles de familias afectadas por el desastre.

Continúan los rescates tras los sismos que devastaron La Guaira

Los terremotos, registrados con pocos segundos de diferencia el pasado 24 de junio, son considerados uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en las últimas décadas debido al elevado número de víctimas y a los daños en infraestructura crítica.

Las autoridades han señalado que el balance de fallecidos y heridos podría modificarse conforme avancen las labores de búsqueda, identificación de víctimas y evaluación de los inmuebles colapsados.

Hasta este 28 de junio de 2026, la cifra oficial se mantiene en 1,430 personas fallecidas y 3,238 heridas, mientras continúan las tareas de rescate y la llegada de apoyo internacional para atender la emergencia.