Terremoto en Venezuela: ¿Qué pasó con la pareja de abuelitos que se abrazaron al momento del sismo? | VIDEO

Mx - Cautiva pareja de abuelitos que se abraza en medio del terremoto en Venezuela

El terremoto en Venezuela ha dejado una serie de videos impresionantes de lo que puede hacer un sismo o un doblete sísmico. En México, por su ubicación geográfica es casi común que ocurran terremotos de gran magnitud y con ello, miles de videos dejan huella de lo que es vivir un fenómeno como éste.

Y esta no es la excepción pues, ha comenzado a viralizarse un video de una pareja de adultos mayores que vivieron el terremoto en Venezuela pero no lograron salir a tiempo. Así que te contamos qué es lo que ha sucedido con esta pareja y con la situación en Venezuela.

¿Cómo fue el momento en que la pareja de abuelitos vivió el terremoto en Venezuela?

El terremoto en Venezuela ha dejado cientos de heridos y fallecidos por tener un doblete sísmico, como se le hace llamar. Con ello, dejó miles de escenas que conmovieron hasta las lágrimas a los usuarios en redes sociales.

Entre esas escenas, una pareja de abuelitos conmovió hasta las lágrimas cuando el señor se da cuenta que está temblando y al no poder ayudar a su esposa a salir, ella le pide “Tengo miedo. No te vayas” y él solo la protege. Pero para no contarte más, te dejamos el video completo para que lo veas por ti mismo o misma.

🇻🇪 EL ABRAZO DE ESTA PAREJA MAYOR EN MEDIO DEL TERREMOTO EN VENEZUELA. pic.twitter.com/6SThKwulKq — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

¿De cuánto fue el terremoto en Venezuela?

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la magnitud de los terremotos que se registraron fueron de 7.5 y 7.2 respectivamente.

Desafortunadamente hasta el momento de esta nota se ha confirmado la muerte de 188 personas y cerca de 1500 heridos. Por ende, las autoridades han anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del FMI para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales.