Terremoto en Venezuela: ¿Qué pasó con la pareja de abuelitos que se abrazaron al momento del sismo? | VIDEO
El terremoto en Venezuela ha dejado cientos de heridos y fallecidos por tener un doblete sísmico, como se le hace llamar
El terremoto en Venezuela ha dejado una serie de videos impresionantes de lo que puede hacer un sismo o un doblete sísmico. En México, por su ubicación geográfica es casi común que ocurran terremotos de gran magnitud y con ello, miles de videos dejan huella de lo que es vivir un fenómeno como éste.
Y esta no es la excepción pues, ha comenzado a viralizarse un video de una pareja de adultos mayores que vivieron el terremoto en Venezuela pero no lograron salir a tiempo. Así que te contamos qué es lo que ha sucedido con esta pareja y con la situación en Venezuela.
¿Cómo fue el momento en que la pareja de abuelitos vivió el terremoto en Venezuela?
El terremoto en Venezuela ha dejado cientos de heridos y fallecidos por tener un doblete sísmico, como se le hace llamar. Con ello, dejó miles de escenas que conmovieron hasta las lágrimas a los usuarios en redes sociales.
Entre esas escenas, una pareja de abuelitos conmovió hasta las lágrimas cuando el señor se da cuenta que está temblando y al no poder ayudar a su esposa a salir, ella le pide “Tengo miedo. No te vayas” y él solo la protege. Pero para no contarte más, te dejamos el video completo para que lo veas por ti mismo o misma.
¿De cuánto fue el terremoto en Venezuela?
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la magnitud de los terremotos que se registraron fueron de 7.5 y 7.2 respectivamente.
Desafortunadamente hasta el momento de esta nota se ha confirmado la muerte de 188 personas y cerca de 1500 heridos. Por ende, las autoridades han anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del FMI para hacer frente a la situación y la reconstrucción de infraestructuras y hospitales.