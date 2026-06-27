Falsa unidad en Morena: Funcionarios de la 4T se ofrecen como informantes de EU, revela NYT

Una exclusiva de The New York Times revela tensiones internas en el partido oficialista ante las indagatorias de las agencias de seguridad de Estados Unidos.

La postura del gobierno mexicano frente a las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) enfrenta una fractura interna en los niveles más altos del partido en el poder. De acuerdo con una investigación publicada este sábado por el diario The New York Times, al menos una decena de funcionarios electos de Morena, incluidos gobernadores y legisladores, se han puesto en contacto con autoridades de Estados Unidos para actuar como informantes confidenciales contra otros integrantes de su propio partido.

La información, sustentada en el testimonio de ocho personas que han participado en las conversaciones bajo condición de anonimato, revela que esta ola de cooperación secreta se desencadenó luego de que la justicia estadounidense acusara en abril a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos de colaborar con el narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR: EU retira visas a Américo Villarreal y Alfonso Durazo por presuntos nexos con el crimen organizado

Ante el temor de convertirse en los siguientes objetivos de Washington, varios políticos oficialistas optaron por adelantarse y entablar diálogos con la DEA, la cual ha implementado una estrategia de aproximaciones privadas para convencerlos de testificar.

Según el New York Times, los informantes de Morena se suman a una estructura de cooperación judicial que ya dota a los fiscales de Estados Unidos de un conocimiento profundo sobre los vínculos entre la clase política mexicana y el crimen organizado. El entramado incluye la entrega de información por parte de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como los testimonios de mandos medios, asesores y pilotos extraditados.

De acuerdo con Derek Maltz, exadministrador interino de la DEA, el volumen actual de testigos de alto nivel hace inminente la presentación de acusaciones contra otros personajes de la política mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Gerardo Mérida Sánchez cae en EUA: Primer morenista detenido del grupo acusado por nexos con el narco