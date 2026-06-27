Conteo de víctimas en Venezuela: Sube a 1,430 mientras sigue la búsqueda bajo el concreto

Escena en Caracas. El balance oficial sitúa las víctimas mortales en 1,430, con más de 68,000 personas desaparecidas mientras familias lideran la búsqueda bajo el concreto.

El balance de víctimas mortales por los terremotos que devastaron a Venezuela ascendió a mil 430 personas este sábado por la mañana, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias AP. La atención de la emergencia se concentra ahora en la localización de los desaparecidos, una cifra que los censos familiares sitúan en al menos 68.900 personas, en medio de crecientes reclamos por la falta de preparación de los cuerpos de seguridad del Estado para gestionar la catástrofe.

El epicentro de la crisis es en el estado La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos de hace tres días. Ante la insuficiencia de los equipos de respuesta por parte del Gobierno, grupos de ciudadanos han asumido de forma voluntaria el control de las operaciones de rescate en los vecindarios colapsados, utilizando herramientas como palas, cuerdas y sus propias manos para remover los enormes bloques de concreto.

TE PUEDE INTERESAR: Terremoto en Venezuela: Gobierno declara emergencia nacional tras reportar 32 muertos y más de 700 heridos

Por su parte, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó a través de la televisión estatal que más de 14 mil efectivos militares y policiales fueron movilizados a las zonas afectadas. Sin embargo, el operativo incluye el cierre de los accesos viales a las áreas críticas, donde ahora las autoridades exigen permisos especiales para ingresar, lo que ha condicionado el flujo de apoyo independiente. En contraparte, delegaciones de rescate enviadas por la comunidad internacional comenzaron a arribar al país este sábado para sumarse a las tareas de localización.

Organismos e iniciativas independientes que coordinan censos de damnificados advierten que las listas de desaparecidos podrían registrar duplicados o incluir a miles de personas que permanecen incomunicadas debido al colapso de las redes de telefonía móvil en las provincias afectadas, lo que perfila un incremento en la cifra de fallecidos durante las próximas horas.

TE PUEDE INTERESAR: 26 mexicanos saldrán de Venezuela tras terremotos