Somos independientes, no tenemos en la mira aliarnos a ningún partido: Grecia Quiroz

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Que no confundan la independencia con aislamiento, somos independientes y seguiremos siendo independientes, no tenemos miras de aliarnos a ningún partido, confirmó la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quien el día de ayer presentó al presidente de la SCJN Hugo Aguila el documento “Amigo de la Corte” que busca incidir en la revocación de la reforma a la Ley Electoral de Michoacán que afirma la alcaldesa, inhibe la participación de candidaturas independientes.

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Presentan documento ante la SCJN por reforma electoral

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, pidió a los legisladores que no se confundan, que su movimiento es independiente y así seguirá, sin embargo, detalló que Movimiento Ciudadano fue el partido que se acercó y apoyó la petición, aunque la invitación fue abierta.

“Nosotros como candidatos independientes le damos una explicación a la Suprema Corte del porque se está afectando nuestros derechos, el derecho a la participación que esa reforma electoral termina afectando a las candidaturas independientes”.

Y compartió que el ministro lo recibió asegurando la revisión del documento.

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#AlAire | Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.



Pide a la @SCJN invalidar reforma que frena candidaturas independientes en esta entidad.#AsíLasCosasW con @warkentin. pic.twitter.com/dMgE0lLxEq — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 26, 2026

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Rechaza acuerdos con partidos políticos

Lamentó que para los legisladores un candidato independiente no pueda tener colores y se exija que si quieren participar se deben conformar como partido.

“Leyes y reformas deben ir avanzando no retrocediendo, cada vez le ponen más obstáculos una candidatura independiente, tienes que salir con tiempo a pedir permiso a la ciudadanía. No hay piso parejo”, acusó.

El hecho de que MC haya presentado este documento no significa que yo haya hecho un acuerdo con ellos, no hay ningún acuerdo, yo hacía la invitación a otros partidos a apoyar a la ciudadanía que ya la SCJN pudiera tomar la decisión de una reforma que limita y trunca a las candidaturas independientes.

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