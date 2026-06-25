Grecia Quiroz acude a la SCJN: El Movimiento del Sombrero impugna el bloqueo a independientes para 2027

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, acudió este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral Michoacán aprobada por el Congreso estatal, al considerar que las nuevas reglas limitan la participación de las candidaturas independientes y vulneran los derechos político-electorales de los ciudadanos.

La alcaldesa llegó al máximo tribunal del país acompañada por integrantes del denominado Movimiento del Sombrero, organización política surgida en torno al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025, y que actualmente encabeza la propia Quiroz y también por Julián Lebaron, aspirante independiente al Gobierno de Chihuahua.

¡Grecia Quiroz [@GreciaMich2027] lleva a la Suprema Corte la batalla contra la reforma electoral de Michoacán!



La alcaldesa de Uruapan presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN [@SCJN] para impugnar la reforma electoral aprobada por el Congreso local… pic.twitter.com/OAWlgxO6Yp — Congresistas (@CongresistasMex) June 25, 2026

¿Por qué impugnó la alcaldesa la reforma electoral de Michoacán?

A su salida de la Corte la alcaldesa sostuvo que las modificaciones legales limitan la organización ciudadana y buscan impedir que candidatos independientes se agrupen bajo una misma identidad política y social.

“Esta reforma afecta a las candidaturas independientes, afecta sobre todo de manera directa al Movimiento Independiente del Sombrero, en donde muchos ciudadanos se sienten identificados con este movimiento y esta reforma los limita a que puedan sentirse arropados por este movimiento, a que puedan organizarse con este movimiento y a que más adelante, en los tiempos electorales, pudieran tener un acercamiento con este movimiento. Esta reforma totalmente los limita, los restringe y no deja realmente que puedan organizarse de manera conjunta o llevar un logotipo idéntico, igual o parecido”.

Quiroz informó que fue recibida por el ministro Hugo Aguilar, con quien sostuvo un encuentro para exponer los argumentos de su inconformidad.

“Me recibió el ministro Hugo Aguilar, con quien entablamos una conversación. Agradezco el espacio y el tiempo de habernos recibido y escuchado. Se comprometió a meterse de fondo a esta reforma. Entre los comentarios que hizo, dijo que está de acuerdo con la lucha social y con las candidaturas independientes, porque no debería tener nada de malo que los ciudadanos podamos organizarnos a diferencia de un partido político”.

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¿Qué respondió la alcaldesa sobre el alcance de la reforma?

La alcaldesa afirmó que la reforma electoral tiene un destinatario político específico y responde al crecimiento de su movimiento en la entidad.

“Claro que sí tiene dedicatoria. Como legisladores, lo que les debería preocupar es que los candidatos independientes tuvieran un piso parejo como otros candidatos. Nosotros no contamos con el mismo recurso ni con la estructura que tiene un partido político, pero sí tenemos algo y es el respaldo ciudadano, el respaldo social y de la gente que se siente identificada con nosotros. Es una lucha social, una lucha en contra del sistema que, evidentemente, en Michoacán le ha dado mucho miedo al Movimiento Independiente del Sombrero; por eso hicieron esta reforma”.

Grecia Quiroz descartó cualquier acuerdo político con Movimiento Ciudadano, partido que promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, y aseguró que el respaldo del instituto político fue una decisión libre.

“No hay ningún compromiso con ningún partido. Esta acción que tuvo Movimiento Ciudadano fue de manera libre. Ellos quisieron apoyar al movimiento y esta acción, pero yo invitaría a otros partidos a que puedan sumarse a defender la democracia de México”.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán. Ampliar

¿Qué impacto tendría la decisión de la SCJN?

Asimismo, sostuvo que la nueva legislación no impedirá la participación de su movimiento en las elecciones de 2027.

“No nos impide participar para el 2027 en lo absoluto; simplemente sí ponen muchas limitantes para que otros candidatos puedan utilizar el mismo logotipo o podamos organizarnos como sucedió en Uruapan, donde se ganó carro completo. Evidentemente saben que esta fórmula funcionó en Uruapan y tienen mucho miedo, bastante miedo, de que en Michoacán vuelva a funcionar”.

Finalmente, hizo un llamado para que la Corte privilegie la participación ciudadana y garantice condiciones equitativas para las candidaturas independientes.

“Espero que haya piso parejo, que en verdad haya democracia y justicia, y que veamos que muchos ciudadanos quieren participar. Tenemos que abrirles la puerta y dejar que la participación ciudadana sea libre y soberana, sin imposiciones y sin intervención del crimen organizado. Nosotros le pedimos la autorización a la ciudadanía para poder participar y la última palabra debe tenerla la propia ciudadanía”.

La decisión que tome la Suprema Corte será determinante no sólo para el futuro del Movimiento del Sombrero, sino también para el alcance de las candidaturas independientes en Michoacán y el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

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