Avala INE el registro de ‘Somos México’ y ‘PAZ’ como nuevos partidos políticos para las elecciones de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó este jueves el registro de las organizaciones Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) como nuevos partidos políticos nacionales, al concluir que ambas cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos.

Tras varias horas de discusión, las consejeras y consejeros avalaron los dictámenes que acreditan el cumplimiento del número mínimo de afiliaciones, la organización de las asambleas requeridas, la revisión de sus documentos básicos y el análisis de sus informes de fiscalización.

Durante la sesión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que la determinación se sustentó exclusivamente en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, luego de un proceso de revisión que incluyó más de 1.2 millones de afiliaciones, 921 asambleas distritales válidas y la fiscalización de los recursos utilizados por las organizaciones durante su proceso de constitución.

La consejera presidenta explicó que las organizaciones reportaron ingresos por más de 52 millones de pesos y gastos superiores a 44 millones, cuya revisión derivó en 730 observaciones técnicas, multas por más de 4.8 millones de pesos y la apertura de siete procedimientos oficiosos para investigar posibles irregularidades.

Precisó que el Consejo General no sólo valoró el cumplimiento cuantitativo de los requisitos legales, sino también aspectos relacionados con la autenticidad de las afiliaciones, la legalidad de las asambleas, el origen de los recursos y el respeto a los principios democráticos.

El debate por el nombre de “Somos México” y los reportes de la UIF

Uno de los temas que generó mayor debate fue la denominación “Somos México”.

Mientras algunos consejeros consideraron que el nombre podría generar confusión entre el electorado al evocar una representación de toda la nación, la mayoría concluyó que la legislación únicamente prohíbe denominaciones con alusiones religiosas o raciales o que sean iguales o semejantes a las de partidos con registro vigente, por lo que no existían impedimentos legales para autorizar su uso.

El consejero electoral Martín Faz Mora votó en contra del criterio que buscaba impedir esa denominación al considerar que el proyecto introducía una restricción no prevista en la legislación electoral.

Expresó su preocupación por la conducción institucional del INE durante la sesión previa de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, al considerar que algunos procedimientos generaron una percepción de falta de pulcritud que podría afectar la confianza pública en la autoridad electoral.

“La fortaleza del INE no depende únicamente de las decisiones que adopta, sino también de la forma en que las adopta. La certeza, la imparcialidad y el profesionalismo son condiciones indispensables para mantener la confianza ciudadana”, señaló durante la sesión…

Respecto de la información remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Faz sostuvo que tras revisar el reporte no encontró elementos que modificaran los proyectos de resolución sometidos a votación.

Indicó que la mayoría de las operaciones financieras referidas corresponden a periodos anteriores al proceso de constitución de los nuevos partidos y que aquellas vinculadas con fechas posteriores serán analizadas durante la revisión ordinaria de fiscalización prevista para los próximos meses.

Tres organizaciones se quedan fuera del registro por irregularidades

En contraste, durante la discusión también se expusieron observaciones relacionadas con otras organizaciones que buscaban el registro, entre ellas presuntas irregularidades en afiliaciones.

Además de la entrega de dádivas, participación de ministros de culto, intentos de soborno a personal del Instituto y aspectos vinculados con la fiscalización de recursos, temas que fueron analizados de manera individual por el Consejo General antes de emitir las resoluciones correspondientes.

Con la aprobación de su registro, Somos México y PAZ adquirirán los derechos y obligaciones previstos en la legislación electoral, entre ellos acceder al financiamiento público, así como tiempos oficiales en radio y televisión, pero también cumplir con las normas de transparencia, democracia interna, rendición de cuentas, fiscalización y paridad de género.

Amplía el sistema nacional de partidos de cara al proceso electoral federal de 2027, en el que competirán por primera vez por cargos de elección popular.

Las organizaciones México Tiene Vida, Personas Sumando en 2025 y Que Siga la Democracia no obtuvieron el registro como partidos políticos nacionales, luego de que el Consejo General concluyera que no acreditaron el cumplimiento integral de los requisitos constitucionales y legales.

Entre las principales observaciones se encuentran inconsistencias en afiliaciones, irregularidades en materia de fiscalización, participación de ministros de culto en actividades del proceso de constitución, entrega de dádivas y otras anomalías que, en conjunto, impidieron validar plenamente sus solicitudes.

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