El “clavo ardiendo” que AMLO le dejó a Sheinbaum: Así buscan resarcir la relación con España

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el periodista Diego Petersen Farah dijo que la visita del rey Felipe VI de España la están aprovechando ambos países, principalmente por las inversiones españolas que son muy importantes para México, además de temas culturales y económicos; señaló que “nunca va a haber una disculpa” porque esa discusión ya se dio en 1992 y no tiene sentido volver a comentarlo.

“Uno de esos clavos ardiendo que le dejó López Obrador a la presidenta Sheinbaum, la relación con España… la relación con España ha sido, digamos, en el siglo veinte fue tormentosa pero siempre ha ido mucho más allá de la parte política, incluso la independencia, la relación con España siguió bien”. — Diego Petersen Farah, periodista

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¿Qué representa la visita del rey Felipe VI para la relación México-España?

Petersen Farah comentó que están tratando de resarcir el problema y se ve reflejado con las reuniones con los empresarios, la visita no oficial a España con partidos de izquierda y con líderes progresistas. México-España desde el siglo XX han construido una cultura e identidad común.

“Ese tema ya se discutió en el noventa y dos, cuando el quinto centenario del descubrimiento, entre comillas, porque le cambiaron de nombre, dijeron bueno ya no hablemos de descubrimiento, hablemos del encuentro entre dos mundos, y a partir de ahí la historia se fue escribiendo de una manera distinta”. — Diego Petersen Farah, periodista

¿Cuál será la agenda del rey Felipe VI en Jalisco?

El periodista dio a conocer que la agenda del rey Felipe VI es poco conocida, no hay información; únicamente se sabe que llegará directamente al Estadio Akron al partido de España contra Uruguay y lo más probable es que arribe a la base aérea ubicada en Zapopan, donde llegan todos los jefes de Estado.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta se lanza contra el secretario de Seguridad de Trump.



➡️No hubo disculpas del rey de España, pero sí lo recibieron en Palacio Nacional.



➡️La tragedia en Venezuela.



➡️Y quién será el siguiente rival de México en el Mundial.… pic.twitter.com/joi9XcoH9e — W Radio México (@WRADIOMexico) June 26, 2026

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