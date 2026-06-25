¿De qué hablaron? Claudia Sheinbaum recibe a Felipe VI en Palacio Nacional
Claudia Sheinbaum recibió la tarde de este jueves en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, en el marco de su visita al país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Minutos antes de las 16:30 horas, recibió la presidenta Claudia Sheinbaum al rey Felipe VI, quien este viernes viajará a Guadalajara para presenciar el partido Uruguay-España como parte de la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo fue la recepción del rey Felipe VI en Palacio Nacional?
Fue por la puerta de honor de Palacio Nacional, que la Primera Mandataria saludó de mano al jerarca español quien previamente fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco.
¿Qué temas abordaron durante el encuentro?
Desde el Salón de Embajadores fueron entonados los himnos de ambos países, posteriormente ambos se tomaron la fotografía oficial para después comenzar una plática donde la Primera Mandataria mexicana destacó el reconocimiento e importancia de los pueblos originarios.