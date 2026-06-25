¿De qué hablaron? Claudia Sheinbaum recibe a Felipe VI en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la ceremonia de bienvenida a Felipe VI, Rey de España, evento realizado en Palacio Nacional.

Minutos antes de las 16:30 horas, recibió la presidenta Claudia Sheinbaum al rey Felipe VI, quien este viernes viajará a Guadalajara para presenciar el partido Uruguay-España como parte de la Copa Mundial FIFA 2026.

En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibe al rey de España, Felipe VI; conversarán sobre la relación bilateral y la importancia de los pueblos originarios de México a lo largo de la historia. pic.twitter.com/iDE8lgslep — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 25, 2026

¿Cómo fue la recepción del rey Felipe VI en Palacio Nacional?

Fue por la puerta de honor de Palacio Nacional, que la Primera Mandataria saludó de mano al jerarca español quien previamente fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco.

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¿Qué temas abordaron durante el encuentro?

Desde el Salón de Embajadores fueron entonados los himnos de ambos países, posteriormente ambos se tomaron la fotografía oficial para después comenzar una plática donde la Primera Mandataria mexicana destacó el reconocimiento e importancia de los pueblos originarios.

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