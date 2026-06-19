Relación México-España nunca se interrumpió: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación entre México y España nunca se interrumpió y adelantó que durante la visita del rey Felipe VI se abordará el reconocimiento de los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista.

Será el próximo 25 de junio cuando la mandataria sostenga una breve reunión con el monarca español, quien viajará posteriormente a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el partido entre las selecciones de España y Uruguay en la Copa del Mundo de 2026.

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¿Qué temas tratarán Sheinbaum y Felipe VI?

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo señaló que uno de los temas centrales será el reconocimiento de los pueblos originarios y los excesos ocurridos durante la Conquista.

Recordó que Felipe VI ya hizo una declaración sobre este tema el 16 de marzo, durante una visita al Museo Arqueológico de Madrid, donde reconoció que hubo “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” en ese periodo histórico.

“No conozco si va a hacer una declaración particular sobre el tema, pero será uno de los que hablemos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Por qué viene Felipe VI a México?

Sheinbaum explicó que la estancia del rey de España será breve y que el principal motivo de su visita es asistir al encuentro entre España y Uruguay en Guadalajara.

“Él viene por poco tiempo. En realidad, el objetivo de su visita es ver a la selección española jugar en Guadalajara. Entonces viene y luego luego se va a Jalisco. Pero ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria agregó que además de este tema se abordarán otros asuntos relevantes para ambas naciones.

¿Se rompió la relación entre México y España?

La presidenta rechazó que las diferencias generadas en años recientes por el debate sobre la Conquista hayan provocado una ruptura diplomática.

Sentenció que el reconocimiento de los pueblos originarios y la discusión sobre los abusos cometidos durante ese periodo han sido temas importantes dentro de la relación bilateral.

“El debate sobre los pueblos originarios, los abusos de la Conquista y el perdón, no impidió la relación entre México y España. La relación siempre existió en todos los ámbitos, nunca se interrumpió”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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