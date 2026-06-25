Festejos del México vs. Chequia deja un atropellamiento masivo en Baja California con un saldo de 17 personas heridas

El pasado 24 de junio de 2026, la Selección Mexicana logró una victoria invicta en su propia sede del Mundial 2026. Debido a esto, miles de mexicanos salieron a las calles para festejar estos hechos, sin embargo, en Baja California Sur se desató un terrible atropellamiento masivo que dejó como saldo, 17 personas heridas. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de esta situación.

¿Cómo sucedió el atropellamiento masivo en Baja California Sur?

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, investigan el atropellamiento masivo ocurrido en Cabo San Lucas.

Mientras ocurrían los festejos por el 3-0 en favor de México vs. Chequia, se pueden ver los videos que un auto color negro buscaba pasar entre la multitud, mientras estos en la euforia futbolística lo sacudieron como es costumbre. Sin embargo, esto no le pareció muy agradable al conductor de vehículo pues, aceleró y unas cuantas personas no lograron quitarse y desafortunadamente, el conductor atropelló a varias de ellas para terminar chocando contra unos pequeños muros.

La gente hizo justicia por su propia cuenta y bajaron del auto al conductor y lo empezaron a detener e incluso, le llovieron unos cuantos golpes. De inmediato, las autoridades correspondientes actuaron para proteger a las víctimas y al culpable.

¿Hay un total de heridos por el atropellamiento masivo en el México vs. Chequia?

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Los Cabos, informó a las 2:00 hrs del jueves 25 de junio de 2026 que a esa hora, se brindó atención médica a 17 personas, las cuales se encontraban en:

IMSS: ocho mujeres y dos hombres

Hospital General: tres personas

Hospital San Luke’s: dos personas

AMC Hospital: una persona y otra más bajo el “código de emergencia”

¿Qué pasó con el culpable del atropellamiento masivo en Baja California Sur?

Usuarios en rede sociales grabaron al culpable del atropellamiento masivo dejando en claro que fue un hombre quien hizo esta grave falta a la sociedad. Asimismo, se menciona que junto al culpable, viajaban otras personas, sin embargo, las autoridades correspondientes no han confirmado o desmentido esta versión.

Mientras, lo que sí se sabe es que el conductor que realizó el atropellamiento masivo en Baja California del Sur en los festejos del México vs. Chequia, fue asegurado en el sitio, trasladado bajo custodia policial para recibir atención hospitalaria y puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, quien decidirá qué proceso legal enfrentará.