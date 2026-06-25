Con Morena en Guerrero vamos en unidad, pero “no descarto pasiones”: Beatriz Mojica, aspirante a coordinadora

Continúa el registro de aspirantes de Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Morena y particularmente en Guerrero el número es considerable con 16 postulantes entre ellos Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia quien el día de ayer realizó su registro, y señaló que, aunque se privilegia la unidad y el diálogo entre los aspirantes, no descartó pasiones.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la senadora con licencia afirmó que Guerrero es de los estados en los que Morena tiene mayor fortaleza, siempre hay mucha participación con muchos votos, incluso en 2021 dijo, tuvimos 28 aspirantes ahora somos un poco menos, pero siempre se participa mucho.

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🔴Un total de 16 aspirantes formalizaron su registro ante la Comisión Nacional de elecciones de @PartidoMorenaMx para competir por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Guerrero, antesala de la candidatura oficial a la gubernatura para el proceso electoral… pic.twitter.com/GkLvg12Gkf — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 25, 2026

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Pero aseguró que “lo más importante no es cuántos participen, sino el proceso posterior; una vez que se definen las coordinaciones y en Guerrero no suele cerrarse filas mientras se mantenga un proceso muy transparente: pero la dirigencia ya acudió a Guerrero platicó con gran parte de los aspirantes y todos estamos en la ruta de la unidad y el diálogo, pero no descarto pasiones”.

Aseguró que en Morena “todos tenemos muy claro que lo más importante es poner al pueblo por delante y respetar su voluntad, con esos elementos no tiene que haber ninguna complicación”.

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Registro de aspirantes y próximas etapas

Luego del cierre del registro, dijo, se realizará el proceso de elección y con los seis postulantes que queden se hará una asamblea por lo que descartó “golpeteo”.

En tanto, los ya registrados iniciarán el proceso de “tocar puertas, hacer asambleas en torno a dar a conocer lo que hace la transformación”.

El tema es el respeto a la voluntad del pueblo de Guerrero, aquí cabemos todas las voces estamos en un movimiento que su fortaleza radica en eso en escuchar sus voces y respetar lo que diga la gente”.

La postulante dijo que “Guerrero es un pueblo justo y maduro, cerrando filas con la izquierda, con Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, no descartó que habrá mucho movimiento”.

Confirmó que el registro presencial concluyó y que continúa vía electrónica hasta el sábado 27 de junio y todo el mundo tiene salvaguardado su derecho de inscripción y corresponderá a Morena definir a quienes habrá de medir.

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