Cielo bajo observación: El enorme asteroide que pasará cerca de la Tierra y la fecha exacta de su aproximación

Un visitante gigante en el vecindario cósmico

El espacio parece inmenso y silencioso, pero constantemente está atravesado por objetos que viajan a velocidades difíciles de imaginar. Esta semana, uno de ellos captará la atención de científicos y aficionados a la astronomía: un enorme asteroide pasará relativamente cerca de nuestro planeta.

Se trata del asteroide (152637) 1997 NC1, un cuerpo rocoso descubierto hace casi tres décadas y que volverá a acercarse a la Tierra el próximo sábado 27 de junio de 2026. De acuerdo con estimaciones astronómicas, el objeto mide cerca de un kilómetro de diámetro y se desplaza a una velocidad aproximada de 8.9 kilómetros por segundo, equivalente a más de 32 mil kilómetros por hora.

Aunque titulares alarmistas han advertido que “estamos en peligro”, los especialistas insisten en que no existe riesgo de colisión con nuestro planeta.

TE PUEDE INTERESAR: Copa del Mundo: ¿Cómo afectarán los climas a la afición y jugadores en próximos años?

¿Qué tan cerca estará de la Tierra?

En términos astronómicos, el paso será cercano, pero aún se mantendrá a una distancia segura. El asteroide se ubicará aproximadamente a 2.4 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, casi siete veces la distancia que separa a nuestro planeta de la Luna.

Sin embargo, el tamaño del objeto ha llamado la atención. Con un diámetro cercano a un kilómetro, es entre 50 y 60 veces más ancho que el meteoro que explotó sobre la ciudad rusa de Cheliábinsk en 2013 y provocó daños materiales y más de mil heridos por cristales rotos.

Los astrónomos explican que, de existir una trayectoria de impacto, un cuerpo de estas dimensiones atravesaría la atmósfera prácticamente intacto y ocasionaría consecuencias devastadoras. No obstante, las observaciones realizadas durante años permiten conocer con precisión su órbita y descartar cualquier amenaza inmediata.

Lluvia de estrellas de las Gemínidas durante la madrugada. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

Una oportunidad para observar el cielo

Lejos de representar un motivo de alarma, el paso del asteroide podría convertirse en una experiencia fascinante para quienes disfrutan de la observación astronómica.

Especialistas señalan que el objeto podría ser visible mediante binoculares potentes o pequeños telescopios desde sitios con poca contaminación lumínica. El acercamiento del 27 de junio será el punto más próximo de su órbita respecto a la Tierra, por lo que difícilmente volverá a ofrecerse una oportunidad similar en el corto plazo.

La comunidad científica recuerda que miles de asteroides cercanos a la Tierra son monitoreados de manera permanente por agencias espaciales de todo el mundo. Gracias a estos sistemas de vigilancia es posible anticipar con años de antelación los acercamientos de objetos potencialmente peligrosos y mantener actualizadas las evaluaciones de riesgo.

Por ahora, el gigantesco 1997 NC1 seguirá su recorrido alrededor del Sol sin alterar la vida en la Tierra, dejando únicamente una oportunidad más para mirar al cielo y recordar que nuestro planeta comparte vecindario con innumerables viajeros cósmicos.