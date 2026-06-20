Copa del Mundo: ¿Cómo afectarán los climas a la afición y jugadores en próximos años?
Hay estadísticas que mencionan afectaciones en próximos años por el cambio climático en Mundiales, perjudicando a diversos rubros.
El cambio climático ya está impactando directamente al futbol y el Mundial de 2026 es una muestra de ello. Por primera vez en la historia, la FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos debido a las altas temperaturas que se registran durante el torneo.
Ante este panorama surge Where Football Lives, una campaña internacional que busca generar conciencia sobre los efectos del calor extremo, las inundaciones y los incendios forestales en los espacios donde se practica este deporte.
El mensaje va más allá de los futbolistas profesionales. Las altas temperaturas también afectan a los aficionados en las gradas y ponen en riesgo las canchas y los torneos juveniles donde se forman las futuras generaciones.
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Si no se toman medidas, para 2050 dos de cada tres canchas de futbol en el mundo podrían enfrentar condiciones inseguras o incluso imposibles para jugar, lo que cambiaría aún más la forma en que se lleva a cabo el juego