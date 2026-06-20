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Copa del Mundo: ¿Cómo afectarán los climas a la afición y jugadores en próximos años?

Hay estadísticas que mencionan afectaciones en próximos años por el cambio climático en Mundiales, perjudicando a diversos rubros.

Cambio Climático Copa del Mundo

Cambio Climático Copa del Mundo

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

El cambio climático ya está impactando directamente al futbol y el Mundial de 2026 es una muestra de ello. Por primera vez en la historia, la FIFA implementó pausas obligatorias de hidratación en todos los partidos debido a las altas temperaturas que se registran durante el torneo.

Trofeo Copa del Mundo

Trofeo Copa del Mundo / Jordan McKean

Ante este panorama surge Where Football Lives, una campaña internacional que busca generar conciencia sobre los efectos del calor extremo, las inundaciones y los incendios forestales en los espacios donde se practica este deporte.

El mensaje va más allá de los futbolistas profesionales. Las altas temperaturas también afectan a los aficionados en las gradas y ponen en riesgo las canchas y los torneos juveniles donde se forman las futuras generaciones.

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Si no se toman medidas, para 2050 dos de cada tres canchas de futbol en el mundo podrían enfrentar condiciones inseguras o incluso imposibles para jugar, lo que cambiaría aún más la forma en que se lleva a cabo el juego

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