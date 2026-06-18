Canadá golea a Qatar y suma esperanzas para la siguiente fase del Mundial 2026
Canadá goleó 6-0 a Qatar en Vancouver.
Canadá y Qatar disputaron la segunda jornada del Grupo B en la cancha del Estadio Vancouver, en un partido que terminó en goleada y estuvo marcado por varios incidentes.
Canadá comenzó dominando el encuentro de manera contundente. Al minuto 16, tras un disparo que el arquero dejó a la deriva, Cyle Larin aprovechó el rebote para marcar el 1-0. Tan solo 13 minutos después, Jonathan David se hizo presente con una impresionante volea, precedida por otro rebote, para poner el 2-0.
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Al minuto 33, el árbitro había señalado un penal, pero tras la revisión corrigió su decisión: marcó tiro libre y expulsó a Al Amin, por lo que Qatar se quedó con 10 jugadores. Justo antes del descanso, Jonathan David volvió a aprovechar un rebote del arquero qatarí para firmar el 3-0.
El segundo tiempo comenzó de manera impactante, pues tras una fuerte entrada de Madibo, Ismael Koné terminó con una fractura. El futbolista de Qatar fue expulsado, mientras que Koné tuvo que ser sustituido. Un minuto después, Nathan Saliba anotó de tiro libre y dedicó el gol a su compañero tras esa trágica jugada.
Tan solo nueve minutos después, tras un disparo, un defensor qatari desvió el balón y, con mala fortuna, lo introdujo en su propia portería. El partido se mantuvo ríspido y trabado, pero al minuto 92 Jonathan David selló su hat-trick para poner el 6-0 definitivo y asegurar la victoria canadiense.