¿Guillermo Ochoa será titular ante Chequia? Una marca de cerveza alimenta los rumores en México

A horas del partido entre México y Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, una publicación de Michelob Ultra provocó especulaciones sobre una posible titularidad de Guillermo Ochoa. El mensaje fue interpretado por aficionados como una pista sobre la presencia del arquero mexicano en el once inicial del Tricolor para el duelo de este miércoles.

Guillermo Ochoa / Icon Sport Ampliar

¿Qué publicó Michelob Ultra sobre Guillermo Ochoa?

La conversación comenzó cuando Michelob Ultra compartió un mensaje en redes sociales dedicado a Guillermo Ochoa. La publicación decía: “Hoy, una leyenda regresa al campo. Brindando con una cerveza por @yosoy8a y veinte años en la Copa Mundial de la FIFA”.

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La frase llamó de inmediato la atención de los aficionados mexicanos debido a que apareció pocas horas antes del encuentro entre la Selección Mexicana y Chequia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

Aunque el mensaje no menciona directamente una alineación oficial, muchos usuarios interpretaron la expresión “regresa al campo” como una posible señal de que Ochoa sería considerado por el cuerpo técnico para arrancar como titular.

¿Guillermo Ochoa será titular ante Chequia?

Hasta el momento, la Selección Mexicana no ha dado a conocer su alineación oficial para enfrentar a Chequia, por lo que no existe confirmación sobre la participación de Guillermo Ochoa desde el inicio.

Sin embargo, la publicación de la marca generó dudas entre los seguidores del Tricolor, quienes comenzaron a preguntarse si la empresa tenía información anticipada o si simplemente se trataba de una campaña publicitaria enfocada en la trayectoria del guardameta.

La expectativa aumentó debido a la relevancia del encuentro y al peso histórico que tiene Ochoa dentro del combinado nacional.

Guillermo Ochoa entrenando con la Selección Mexicana / Kyodo News Ampliar

¿Por qué hablan de los 20 años de Guillermo Ochoa en los Mundiales?

Otro detalle que despertó interés fue la referencia a los “veinte años en la Copa Mundial de la FIFA”.

Guillermo Ochoa se ha convertido en una de las figuras más representativas de la Selección Mexicana en torneos mundialistas. A lo largo de su carrera ha formado parte de distintas generaciones del Tricolor y ha protagonizado actuaciones memorables en la máxima competencia internacional.

Por ello, algunos aficionados consideran que la publicación busca reconocer su legado y su permanencia como referente del fútbol mexicano, independientemente de que juegue o no ante Chequia.

Redes sociales reaccionan al posible regreso de Ochoa

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios celebraron la posibilidad de ver nuevamente a Ochoa bajo los tres postes en una Copa del Mundo, otros pidieron cautela y recordaron que la alineación oficial todavía no se ha revelado.

El nombre del arquero rápidamente se colocó entre los temas más comentados relacionados con la Selección Mexicana, demostrando el impacto que sigue teniendo entre la afición nacional.

La situación también evidenció cómo una campaña publicitaria puede influir en la conversación deportiva cuando coincide con un evento de gran relevancia como el Mundial.

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¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana será líder de grupo sin importar lo que pase ante Chequia, pero una victoria podría asegurar que no haya un mejor tercer lugar del Grupo A y así aumentar las posibilidades de que su rival en 16vos de final sea Escocia.