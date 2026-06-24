¿Vas al México vs. Chequia? Así funcionará el plan de atención médica y rescate en CDMX

La Cruz Roja Mexicana anunció un amplio operativo preventivo y de atención prehospitalaria con motivo del encuentro de la Selección Mexicana de Futbol, que contempla el despliegue de 180 voluntarias y voluntarios, 21 ambulancias, personal especializado en rescate y diversos puestos estratégicos de atención médica en la capital del país.

Nuestro Operativo, tras la celebración de la victoria de México en el #ÁngelDeLaIndependencia, registró 90 atenciones prehospitalarias, principalmente por caídas, lesiones y toma de signos vitales. 🚑🔴#CruzRojaMexicana se mantuvo presente para brindar apoyo oportuno.#Mexico pic.twitter.com/aV6AWEBXjV — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 19, 2026

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¿En qué zonas estará presente el operativo de Cruz Roja?

La institución informó que el dispositivo de seguridad y atención médica se desarrollará en el Estadio Ciudad de México, el Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino y las zonas Fan Fest, donde se prevé la concentración de cientos de miles de aficionados durante más de 18 horas continuas de operación.

Como parte del despliegue, Cruz Roja Mexicana brindará escoltas médicas especializadas a las selecciones de México y Chequia para garantizar atención inmediata durante sus traslados y actividades oficiales.

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¿Cuántos recursos desplegará la Cruz Roja durante el encuentro?

Para la cobertura del encuentro deportivo en el estadio, la institución instalará cinco consultorios médicos, dos ambulancias, una célula especializada USAR de búsqueda y rescate, además de 90 voluntarios encargados de la atención prehospitalaria y respuesta inmediata ante emergencias.

En el Ángel de la Independencia, donde se estima una asistencia superior a 1.5 millones de personas, se desplegarán 15 ambulancias, 90 voluntarios y un Puesto de Mando para coordinar las operaciones y comunicaciones durante la jornada.

Asimismo, la Cruz Roja dispondrá de cuatro ambulancias adicionales para la zona Fan Fest y pondrá en operación una Unidad Móvil de Comunicaciones que permitirá mantener coordinación permanente entre los equipos desplegados, los puestos de mando y las instituciones participantes.

Cuidar a la ciudadanía también es trabajar en equipo. 🚑⚽️



Cruz Roja Mexicana se mantiene coordinada con autoridades de la CDMX y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para brindar atención prehospitalaria oportuna en grandes eventos.#CruzRojaMexicana #CDMX #Gol pic.twitter.com/NhYqtX2nQa — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 19, 2026

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¿Hasta cuándo permanecerán activos los operativos?

Los operativos permanecerán activos hasta aproximadamente las 04:00 horas del día siguiente, con el objetivo de brindar cobertura médica, monitoreo operativo y atención oportuna ante cualquier eventualidad relacionada con la celebración deportiva.

Cruz Roja Mexicana destacó que este despliegue coincide con la conmemoración del Día Nacional del Socorrista y reafirmó el compromiso de la institución de salvaguardar la vida, la salud y la integridad de miles de asistentes mediante una respuesta profesional, coordinada y eficiente.

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