El sabor de McDonald’s también es orgullo mexicano

MX- El 70% de los proveedores de McDonald’s producen en territorio nacional / McDonald’s

Cuando una persona disfruta una hamburguesa, un desayuno o una taza de café en McDonald’s, detrás de esa experiencia existe una amplia red de proveedores mexicanos que hacen posible que cada ingrediente llegue con la calidad, frescura y seguridad que caracteriza a la marca.

Actualmente, el 70% de los proveedores de McDonald’s producen en territorio nacional, convirtiéndose en aliados estratégicos para abastecer sus restaurantes y generar empleo para miles de familias mexicanas.

Proveeduría local: el motor de nuestra cocina

Desde los vegetales y el queso hasta la carne, el café y los huevos, gran parte de los ingredientes utilizados por McDonald’s provienen de distintas regiones del país.

La carne de las hamburguesas es 100% res, sin aditivos artificiales. Proviene de estados como Michoacán y Sinaloa y es procesada y empacada en Chihuahua por American Beef, aliado de McDonald’s desde hace más de 17 años. Cada año, la compañía adquiere más de 6 mil toneladas de carne para abastecer sus restaurantes.

El queso cheddar utilizado en diversas hamburguesas es producido por Schreiber Foods en Silao, Guanajuato. Anualmente, McDonald’s compra más de mil toneladas de queso elaborado sin colorantes ni aromas artificiales.

Por su parte, la lechuga y la cebolla son cultivadas por Mr. Lucky en regiones como San Miguel de Allende e Irapuato. La empresa genera más de 6 mil empleos y contribuye al suministro de aproximadamente 1,600 toneladas anuales de vegetales cultivados en México.

La emblemática salsa Big Mac, así como la mostaza y la cátsup, son elaboradas por Griffith Foods México en Hidalgo, bajo estrictos procesos de calidad y control.

MX- Desde los vegetales y el queso hasta la carne, el café y los huevos, gran parte de los ingredientes utilizados por McDonald’s provienen de distintas regiones del país. / McDonald’s Ampliar

Calidad desde el origen

El compromiso de McDonald’s con la calidad comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a sus restaurantes. Cada proveedor debe cumplir rigurosos estándares de inocuidad, trazabilidad y control de procesos para garantizar que los productos mantengan las características que los consumidores esperan.

Además, muchos de los productos de la marca están elaborados sin colores ni aromas artificiales, permitiendo que los ingredientes conserven su sabor natural.

MX- Desayunos de McDonald’s / McDonald’s Ampliar

Un desayuno preparado al momento

Los desayunos de McDonald’s son un ejemplo de este compromiso con la frescura. Los huevos provenientes de Bachoco se cocinan al momento en los restaurantes, mientras que los panes se tuestan antes de servirse y cada ingrediente es preparado cuidadosamente para ofrecer una experiencia de calidad en cada visita.

MX- Taza de McCafé / McDonald’s Ampliar

Café con origen mexicano

Cada taza de McCafé comienza en las regiones cafetaleras de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Gracias a una colaboración de más de 30 años con Café Blasón, McDonald’s ofrece café 100% mexicano proveniente de productores comprometidos con prácticas sostenibles y certificaciones internacionales como Rainforest Alliance.

Transparencia para los consumidores

Como parte de su compromiso con la confianza y la transparencia, McDonald’s impulsa el programa Puertas Abiertas, una iniciativa que permite a las personas conocer de cerca sus cocinas, los procesos de preparación y los estándares de higiene que se aplican diariamente en los restaurantes.

Porque detrás de cada hamburguesa, desayuno o café existe una cadena de valor integrada por productores, agricultores, ganaderos y colaboradores mexicanos que trabajan todos los días para llevar ingredientes de calidad a la mesa de millones de personas.