México mantiene negativa en caso de extradición de Rubén Rocha por falta de pruebas

No hay un plazo para que Estados Unidos entregue las pruebas necesarias a México sobre la solicitud urgente de detención con fines de extradición en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum ante la falta de avance en la investigación contra el exmandatario estatal y nueve mexicanos.

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Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria mencionó que ante la negativa de México, el gobierno de Donald Trump podría establecer un juicio formal.

“No hay plazo, no hay plazo, habría plazo si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que, en este caso, lo que pidió una oficina, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas. En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso, fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué papel tiene la Fiscalía General de la República en este caso?

Sheinbaum Pardo comentó que hasta ahora es la Fiscalía General de la República la que revisa el caso y abre sus propias carpetas de investigación, tras subrayar que no es la primera vez que ocurre algo así.

“No, aquí es la detención urgente con fines de extradición, qué es lo que hace relaciones exteriores, primero, revisa el documento, dice si no hay pruebas suficientes. Le pregunta a la Fiscalía para que la Fiscalía revise si, en efecto, hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La Fiscalía le dice a relaciones exteriores, no hay pruebas suficientes. De todas maneras, la Fiscalía, al recibir este documento, abre sus propias carpetas de investigación, y estamos en ese momento. ¿Qué fue lo que se dijo aquí? No es la primera vez que ocurre algo así. Pero, además, cuando México pide la detención urgente con fines de extradición para varios casos en Estados Unidos, lo que han dicho ellos es, preséntame pruebas”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué acusaciones presentó una corte de Nueva York?

Dejó en claro que su gobierno tiene todo el derecho y la posibilidad de mantener el “no” a Estados Unidos por falta de pruebas pues señaló, lo mismo ha hecho el país vecino.

“Sí, totalmente. Si no hay pruebas, el gobierno dice no. Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente y además, está pues la investigación que realiza la Fiscalía. Quisiera preguntarle también lo que nos presentan hoy es un caso, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas que se ha solicitado la detención urgente con fines de extradición y se ha dicho, no hay suficientes pruebas por parte del Departamento Justicia, de relación o del Departamento de Estado de Estados Unidos y como ese hay otros 10, 15 casos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Fue la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York la que dio a conocer la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa señalados de presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.

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