¿Prohibir o no celulares y tabletas en educación básica?

Luego de que Reino Unido al igual que otros países llegara a la prohibición del uso de celulares y tabletas para menores de 16 años, en México se abre el debate y la pregunta en la mesa de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin es ¿Para qué prohibirlos?

Retomando el comunicado del primer ministro de Reino Unido, Ana Razo, especialista en política pública educativa en México académica de la UAM señaló que “el uso de estos dispositivos está haciendo a las juventudes infelices e inseguras”, pero reparó en que para la prohibición en Reino Unido se anunció también “un fondo de inversión para las escuelas para abrir espacios de música, arte y debate”, por lo que afirmó “se tiene que modificar la práctica ante el problema que enfrentamos”.

Necesitamos regular el uso de los celulares, pero también cambiar el núcleo de lo que pasa dentro de la escuela para interesar en aprender”: Ana Razo, académica de la UAM, especialista en Política Pública Educativa en México con @warkentin

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Reconoció que en las aulas “necesitamos regular, hacer algo hay evidencia que habla de una salud mental fracturada por el uso de los dispositivos”; sin embargo, resaltó que “la prohibición es insuficiente para promover los fines de la escuela la prohibición no alcanza, tenemos que transformar” y con la prohibición se tienen que construir “espacios de convivencia, descubrimiento y enseñanza”.

Razo, resaltó que “limitar el uso de redes no es limitar la comunicación entre las juventudes, entre los pares, sino el mercado que les vende a las juventudes las propias inseguridades como entretenimiento, hay evidencia brutal del efecto de salud mental que provocan estos algoritmos no son neutrales” y resaltó que “los algoritmos y redes no están para proteger, están para retener y enganchar a las juventudes a partir de un conjunto de inseguridades”.

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“Necesitamos regular es cierto, pero no es suficiente, necesitamos modificar la práctica y lo que sucede dentro del salón de clases…no tenemos claro para qué prohibir, por lo que afirma “se debe cambiar el núcleo de lo que pasa dentro de la escuela para aprender”.

Por su parte, Irma Villalpando doctora en pedagogía, profesora de la FES Acatlán, señalo que, en la última década, se ha documentado que los dispositivos móviles les están haciendo más mal que bien, y no hay buenas cuentas que entregar a las infancias y adolescencias del uso de estos dispositivos.

Prohibir el celular a los menores implica inversión en nuevas experiencias, tanto en casa, como en escuela. / Sally Anscombe Ampliar

Y ahondó en que “ a los adultos nos corresponden las decisiones de protección de darles entornos saludables , que la salud mental va acompañada de un desarrollo cognitivo óptimo y los aparatos la dependencia no ayuda”.

Cuando los docentes se forman en didáctica digital entonces aprovechan esta herramienta. No es un no a la tecnología: @Irma_vh, doctora en Pedagogía, profesora de la FES Acatlán con @warkentin en #AsíLasCosasW pic.twitter.com/ip2acNa4vZ — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 17, 2026

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“Paradójicamente contra la prohibición, es el Estado el que tiene que entrar a la escuela a decir qué sí, qué no”, señaló, como en el caso de la comida chatarra.

Y señaló “en la escuela estamos pasando por un proceso, no son los celulares, es que los adultos -padres de familia- estamos perdiendo el poder para hacer esta protección y estos ambientes de cuidado para las infancias”.

Y refirió que las consultas que se han hecho en otros países, los padres piden ayuda para regular, pero son ellos mismos quienes dan los celulares a las infancias y adolescencias con por seguridad y forma de localización de manera continua y permanente.

Sin embargo, acotó “si los padres se los dieron a edades muy tempranas la escuela está perdiendo la capacidad de decir guarda tu celular pon atención a la clase, estos artefactos son tan seductores y atrapantes que las generaciones son diferentes”.

Por ello se cuestionó ¿cómo construimos? y resaltó que “el maestro con habilidades didácticas estamos preparados para captar la atención suficiente”.

“Tenemos que quitar los celulares pero que los aparatos y su potencial estén en manos de los docentes, la investigación dice que cuando los docentes se forman de didáctica digital, entonces aprovechan esta herramienta, no es mala la tecnología, no al libre uso de las infancias, esto va para maestros y padres de familia regresarles a las escuelas irradiar la comunicación y el convencimiento de qué debemos hacer la generación adulta para proteger a los menores”.

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