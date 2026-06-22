Muere Alan Greenspan a los 100 años; deja un legado que marcó la economía mundial

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y una de las figuras más influyentes de la política monetaria contemporánea, falleció este lunes a los 100 años de edad, según confirmó su esposa, la periodista Andrea Mitchell. De acuerdo con la información difundida, la causa de muerte fueron complicaciones asociadas con la enfermedad de Parkinson.

Greenspan permaneció al frente del banco central estadounidense entre 1987 y 2006, un periodo que coincidió con una de las etapas de mayor expansión económica del país. Durante esos años, la economía registró crecimiento sostenido, baja inflación y una fuerte valorización de los mercados financieros, factores que consolidaron su prestigio dentro y fuera de Estados Unidos.

Alan Greenspan fue nombrado presidente de la FED el 11 de agosto de 1987. / Bettmann Ampliar

Su influencia alcanzó niveles poco comunes para un funcionario económico. Analistas e inversionistas seguían con atención cada declaración pública en busca de señales sobre el rumbo de las tasas de interés y del comportamiento económico global. En ese contexto surgieron calificativos como “El Oráculo” y “El Maestro”, reflejo del peso que tuvo en los mercados internacionales.

Sin embargo, la percepción sobre su legado cambió tras el estallido de la crisis financiera de 2008, ocurrida dos años después de su salida de la Reserva Federal. Diversos especialistas señalaron que las bajas tasas de interés sostenidas durante parte de su gestión y la confianza en mecanismos limitados de supervisión financiera contribuyeron al crecimiento de riesgos dentro del sistema bancario y del mercado inmobiliario.

Con el paso del tiempo, el propio Greenspan reconoció errores en sus supuestos sobre la capacidad de autorregulación de las instituciones financieras. En distintos espacios públicos admitió que el comportamiento de los mercados mostró vulnerabilidades que sus modelos económicos no anticiparon completamente.

Alan Greenspan también es autor de "La era de las turbulencias", donde analiza su visión económica y experiencias al frente de la Reserva Federal / Jeffrey Markowitz Ampliar

Más allá del debate sobre su herencia económica, Greenspan permaneció activo durante sus últimos años mediante labores de consultoría, publicaciones y comentarios sobre política monetaria. Su trayectoria quedó ligada tanto a uno de los ciclos de prosperidad más prolongados en Estados Unidos como a una de las discusiones más profundas sobre regulación financiera e intervención económica de las últimas décadas.