Incautan 43 mil cartuchos en cruce fronterizo entre EE.UU. y México

Autoridades de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de 43 mil cartuchos de munición en el Puerto de Entrada de Mariposa, ubicado en el estado de Arizona, en una operación que tuvo lugar durante una sola jornada, según informó el embajador estadounidense en México, Ronald Douglas Johnson.

De acuerdo con el reporte difundido por el diplomático, en el operativo participaron diversas dependencias federales estadounidenses, entre ellas la Oficina de Operaciones de Campo y Cumplimiento, la División de Campo de Tucson y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre personas detenidas o el destino previsto del cargamento.

A través de un mensaje público, Johnson señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armamento y limitar el acceso de organizaciones criminales a este tipo de recursos. En su declaración, vinculó el resultado con la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump en materia de seguridad fronteriza.

Publicación del embajador de EEUU en México. (Vía X) Ampliar

El embajador también destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva como una herramienta clave para la localización de actividades ilícitas en los cruces fronterizos. Según expuso, estos sistemas permiten detectar cargamentos sospechosos sin necesidad de procedimientos físicos convencionales.

En su posicionamiento, Johnson afirmó que las autoridades mantendrán acciones de vigilancia y detección ante posibles intentos de traslado ilegal de armamento o municiones. Añadió que el objetivo consiste en reforzar las capacidades de identificación y respuesta frente a operaciones vinculadas con grupos delictivos.

Embajador de EEU en México, Ronald Johnson. / ObturadorMX Ampliar

El aseguramiento ocurre dentro del contexto de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y control fronterizo. Ambas administraciones mantienen mecanismos de coordinación orientados a reducir el tráfico ilícito de armas y fortalecer las acciones de prevención en la región.