Jornada laboral de 40 horas: ¿por qué sigues trabajando 48 si la reforma ya fue aprobada?

El reloj simboliza el tiempo de trabajo que millones de empleados aún cumplen bajo jornadas de 48 horas, pese a la reforma laboral aprobada en México.

La reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales ya está aprobada y publicada en el DOF. Pero llega el lunes, suena el despertador y para muchos la historia sigue siendo exactamente la misma. Entras a chambear a la misma hora de siempre, sales igual de tronado y pareciera que eso de las 40 horas todavía está lejísimos.

¿Te están chamaqueando en tu empresa o la reforma quedó nada más para el discurso? La realidad es que no. Nadie te está quitando horas de descanso. Lo que pasa es que hay una palabra que explica todo este proceso y esa palabra es transición.

¿Por qué sigo trabajando 48 horas si la reforma ya está aprobada?

Porque la reducción de la jornada no va a entrar de golpe. La ley contempla un periodo de adaptación para que las empresas puedan acomodar sus operaciones sin generar problemas de empleo ni afectar su productividad.

Por ahora, seguir trabajando 48 horas semanales sigue siendo completamente legal. Durante esta etapa, las empresas tienen que reorganizar turnos, ajustar horarios, revisar si necesitan contratar más personal y encontrar la manera de mantener funcionando el negocio sin que todo se les desacomode.

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¿Cuándo comenzará la jornada laboral de 40 horas en México?

La reducción empezará oficialmente el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha comenzará a bajar el límite legal de horas trabajadas y las empresas tendrán que ajustar gradualmente los horarios de sus trabajadores.

¿Cómo será la reducción de horas año con año?

El ajuste será poco a poco. No van a desaparecer ocho horas de un jalón, sino que se irán reduciendo hasta llegar a la meta final. El calendario es el siguiente:

2027: máximo 46 horas semanales.

2028: máximo 44 horas semanales.

2029: máximo 42 horas semanales.

2030: máximo 40 horas semanales.

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¿Qué pasa con tu salario durante la transición?

Mucha gente piensa que si trabaja menos horas va a ganar menos dinero, pero la reforma establece que eso no puede ocurrir, por eso:

No te pueden bajar el sueldo por la reducción de horas.

No te pueden quitar prestaciones que ya tienes.

Deben respetarse todos tus derechos laborales actuales.

Entonces, ¿me están incumpliendo o no?

Si hoy sigues trabajando 48 horas a la semana, tu empresa no está violando la ley.

Lo que pasa es que la reforma ya fue aprobada, pero todavía está entrando en su etapa de implementación. El cambio viene en camino y será obligatorio para todos, pero tiene fechas y tiempos ya definidos.

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