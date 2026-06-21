Hoy No Circula 22 de junio de 2026: qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex

Hoy No Circula lunes 22 de junio de 2026: placas, hologramas y autos con restricciones. IA

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este lunes 22 de junio de 2026 debido a la aplicación regular del programa Hoy No Circula, una medida ambiental que busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este lunes no podrán circular los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

El programa opera de manera habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan este lunes 22 de junio?

Este lunes deberán permanecer fuera de circulación:

Vehículos con engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Hologramas 1 y 2.

Algunos vehículos foráneos sujetos a las disposiciones del programa.

Las restricciones se aplican de las 5:00 a las 22:00 horas y el incumplimiento puede derivar en multas económicas y sanciones de tránsito.

¿Qué vehículos sí pueden circular en CDMX y Edomex?

Están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Vehículos con holograma Exento.

Unidades de emergencia, seguridad pública y servicios esenciales.

Transporte público autorizado.

Las autoridades recomiendan verificar siempre las condiciones ambientales del día, ya que una contingencia puede modificar las restricciones habituales.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 22 de junio de 2026?

Hasta la publicación de esta nota no existe una declaratoria de contingencia ambiental que active el Doble Hoy No Circula. Por lo tanto, las restricciones operan conforme al calendario normal para los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 y 6 con holograma 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigilancia permanente sobre la calidad del aire durante la temporada de ozono, por lo que cualquier cambio en las condiciones atmosféricas podría generar medidas extraordinarias.

Antes de salir, los conductores pueden consultar las plataformas oficiales de la Secretaría del Medio Ambiente y del programa Hoy No Circula para confirmar si su vehículo tiene alguna restricción vigente.