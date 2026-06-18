Tregua entre EU e Irán por 60 días no garantiza la paz, advierte Mauricio Meschoulam

En entrevista con Carlos Loret de Mola el internacionalista, Mauricio Meschoulam, informó que no hay aún un acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán, es una extensión de un cese al fuego de 60 días lo cual es positivo principalmente para la economía global y aunque el panorama no se ve fácil, “sienta las bases para conversaciones”.

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¿Por qué Donald Trump habría hecho concesiones?

Meschoulam señaló que Donald Trump no podía salirse de la guerra con un acuerdo que fuese visto como insuficiente al de 2015 que había firmado el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y que abandonó en 2018; ni que fuera inferior al que presentó en la mesa de negociación en febrero de este año antes de empezar con las hostilidades.

El internacionalista mencionó que Trump opta por esa alternativa que conlleva muchos costos para Estados Unidos, el ser percibido como el actor que no gana la guerra porque no consiguen las metas estratégicas que originalmente tenían y se ven ante el mundo como los que al final tuvieron que efectuar una gran cantidad de concesiones.

“Estados Unidos específicamente tuvo que efectuar una gran cantidad de concesiones y que al final, paradójicamente, a pesar de todos los daños sufridos por Irán, a pesar de haber eliminado al liderazgo mayor de ese país y de haber mermado brutalmente su infraestructura militar y su capacidad de oponer resistencia, a pesar de todo ello, Irán resulta políticamente en desacuerdo, siente que tiene la sartén por el mango y entonces ante lo que nos enfrentamos es a 60 días de negociaciones en los cuales se van a negociar los temas más de fondo, pero en donde Irán se siente más empoderado”. — Mauricio Melchoulam, internacionalista

¿Qué pasará con las armas nucleares?

Sobre las armas nucleares que fueron en un principio el motivo de la guerra mencionó que están en el mimos punto pero si se puede obtener un acuerdo similar al de 2015 que no era malo, que se reduzca la actividad nuclear iraní a tal grado que solo pueda ser utilizada para fines civiles; que permita asegurar que no está enriqueciendo el uranio que tiene en su poder.

“Ojalá en 2026 se consiga un acuerdo que tenga estas características, con lo cual, si Irán decidiese, por ejemplo, el día de mañana, romper el acuerdo, estaría a muchos meses, si no es que años, de conseguir una bomba atómica y en ese momento las potencias internacionales podrían actuar. Entonces, algo así es lo que, insisto, ya se tenía, se rompió con el abandono de Trump”. — Mauricio Melchoulam, internacionalista

¿Qué pasará con el programa nuclear iraní y el Estrecho de Ormuz?

Al ser cuestionado sobre si se abre el Estrecho de Ormuz dijo que parece que es un hecho y definitivamente calma la presión política para Trump lo cual no significa que los flujos de energía se van a restituir de manera inmediata porque hay muchos elementos técnicos que resolver como eliminar completamente las minas de la zona.

“Lo que sí significa es que esto no es inmediato y con lo cual el abasto petrolero en el mundo no regresa de manera automática a los niveles en los que estábamos y esto con muchas repercusiones… Entonces al obtener la concesión de reabrir el estrecho de Ormuz es simplemente regresar al punto en el que ya estabas el 27 de febrero antes de empezar a bombardear a Irán y antes de haber asesinado a la ayatola Alí Jameneí”. — Mauricio Melchoulam, internacionalista

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