La creatividad mexicana no falla: los memes que dejó la previa ante Corea del Sur
Antes de que rodara el balón, los aficionados mexicanos convirtieron las redes sociales en una auténtica fiesta. Memes inspirados en los doramas, el K-pop, el agradecimiento a Corea del Sur por el Mundial de 2018 y personajes como El Chavo del 8 inundaron internet, demostrando que el ingenio de la afición también juega su propio partido
La imaginación mexicana volvió a ganar
Cuando la Selección Mexicana salta a la cancha, las redes sociales suelen convertirse en un segundo estadio. Horas antes del enfrentamiento ante Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, los aficionados comenzaron a compartir imágenes y montajes que rápidamente se viralizaron.
¿Dónde y cuándo ver el partido?
México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Guadalajara y podrá verse por Canal 5, TV Azteca y ViX, y por radio en W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en su debut, por lo que el vencedor quedará muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda.