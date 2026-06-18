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La creatividad mexicana no falla: los memes que dejó la previa ante Corea del Sur

Antes de que rodara el balón, los aficionados mexicanos convirtieron las redes sociales en una auténtica fiesta. Memes inspirados en los doramas, el K-pop, el agradecimiento a Corea del Sur por el Mundial de 2018 y personajes como El Chavo del 8 inundaron internet, demostrando que el ingenio de la afición también juega su propio partido

Memes que surgieron antes del partido México vs Corea del Sur

Memes que surgieron antes del partido México vs Corea del Sur

Sofia Osnaya

La imaginación mexicana volvió a ganar

Cuando la Selección Mexicana salta a la cancha, las redes sociales suelen convertirse en un segundo estadio. Horas antes del enfrentamiento ante Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, los aficionados comenzaron a compartir imágenes y montajes que rápidamente se viralizaron.

Meme México VS Corea del Sur

Meme México VS Corea del Sur

México VS Corea del Sur meme

Checo Pérez vs Jungkook

Meme BTS

Meme de México VS Corea del Sur

¿Dónde y cuándo ver el partido?

México y Corea del Sur se enfrentan este jueves 18 de junio en la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Guadalajara y podrá verse por Canal 5, TV Azteca y ViX, y por radio en W Radio 96.9 FM y W Deportes 730 AM. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en su debut, por lo que el vencedor quedará muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda.

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