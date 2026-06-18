La creatividad mexicana no falla: los memes que dejó la previa ante Corea del Sur

La imaginación mexicana volvió a ganar

Cuando la Selección Mexicana salta a la cancha, las redes sociales suelen convertirse en un segundo estadio. Horas antes del enfrentamiento ante Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, los aficionados comenzaron a compartir imágenes y montajes que rápidamente se viralizaron.

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¿Dónde y cuándo ver el partido?