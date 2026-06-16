Banamex pide cautela por reapertura del estrecho de Ormuz y reacción de mercados

En entrevista con Jeanette Leyva Reus, la subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, Paulina Anciola, dijo que hubo un “sobreotimismo” en los mercados, sobre reaccionaron un poco tanto positiva como negativamente, aunque ya se había esperado el acuerdo para reabrir el estrecho Ormuz desde hace varias semanas aún quedan algunas dudas, hay que tener cautela y esperar para saber que tan rápido aumenta el flujo del comercio y se estabilicen los precios del petróleo.

“Con la noticia de que el viernes, en teoría, abriría el estrecho, pues hubo una gran euforia en los mercados, las acciones subieron mucho, los mercados de tasas también tuvieron un impacto porque un poco disminuyen los riesgos inflacionarios y ya se piensa que va a reabrir el estrecho, los precios del petróleo, pues, ni se diga, regresaron a sus mínimos de tres meses, alrededor de ochenta dólares por barril, entonces parece que los mercados ya descuentan que en efecto se va a reabrir el viernes”. — Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex

Tipo de cambio y petro-pecios con la firma del acuerdo de EEUU🪶🖊️.#AlAire | Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex#NegociosW con @JLeyvaReus



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¿Qué dudas persisten sobre la reapertura del estrecho de Ormuz?

Anciola señaló que el anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump fue simplemente un acuerdo, pero todavía no se conocen grandes detalles al respecto por parte de Irán pues también se habla de un periodo de 60 días en el que seguirán negociando tanto del programa nuclear iraní donde hay muchos puntos de alerta; y puntualizó en las reuniones del G7 donde hay muchos comentarios de escepticismo sobre qué tan rápido puede reabrirse el estrecho de Ormuz.

¿Qué impacto podría tener la incertidumbre sobre el T-MEC en la economía?

Sobre el crecimiento económico mencionó que preocupa las revisiones anuales del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) porque hay incertidumbre sobre todo en términos de inversión; podría haber ratificación del tratado en julio de este año, pero parece que ese escenario tiene una probabilidad baja.

“Estamos viendo que se extienda este panorama de incertidumbre hacia 2026, 2027 y tal vez hasta 2028 entonces pues creo que eso va a mantener bastante acotada la inversión y pues eso obviamente tiene efectos para el crecimiento económico que estimamos que se va a mantener por abajo de su tendencia de largo plazo en los siguientes años”. — Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex

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