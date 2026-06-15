Túnez se queda sin técnico en pleno Mundial: Destituyen a Lamouchi tras la humillación ante Suecia

Sabri Lamouchi fuera de la Selección de Túnez / Luke Hales

La Copa del Mundo 2026 ya cobró a su primera víctima en los banquillos. La Federación Tunecina de Futbol decidió destituir al entrenador Sabri Lamouchi luego de la contundente derrota por 5-1 frente a Suecia en la primera jornada del Grupo F.

Suecia vs Túnez / David Ramos Ampliar

La goleada sufrida en Monterrey encendió las alarmas dentro del combinado africano, que llegaba al torneo con la ilusión de competir por un boleto a los dieciseisavos de final. Sin embargo, el desempeño mostrado ante los suecos dejó muchas dudas y terminó provocando una reacción inmediata de los dirigentes. Con esta decisión, Túnez se convierte en la primera selección que cambia de entrenador durante el Mundial 2026.

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La derrota ante Suecia que detonó la crisis

Suecia fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro. Los europeos aprovecharon cada espacio concedido por la defensa tunecina y construyeron una de las goleadas más contundentes en lo que va del torneo.

Yasin Ayari fue una de las figuras del partido con un doblete, mientras que Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg completaron la cuenta para los escandinavos. Por parte de Túnez, Omar Rekik anotó el único gol que evitó una derrota todavía más dolorosa.

Más allá del resultado, la preocupación de la dirigencia tunecina pasó por la falta de reacción del equipo, que mostró problemas defensivos, poca generación ofensiva y una evidente fragilidad anímica tras recibir los primeros goles.

Suecia golea a Túnez Ampliar

Un proceso que nunca terminó de despegar

La salida de Lamouchi no sólo responde a lo ocurrido en el debut mundialista. El estratega francés había asumido el cargo apenas en enero de 2026 tras la salida de Sami Trabelsi y nunca logró consolidar un proyecto sólido.

Durante su gestión, Túnez registró resultados irregulares y un funcionamiento que fue cuestionado por la prensa y por parte de la afición. La derrota ante Suecia terminó siendo el golpe definitivo para una relación que ya venía desgastada.

Diversos reportes señalan que la decisión fue tomada durante una reunión de emergencia de la Federación Tunecina, donde se concluyó que era necesario un cambio inmediato para intentar rescatar las aspiraciones del equipo en el torneo.

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¿Qué sigue para Túnez en el Mundial 2026?

La situación es complicada para los llamados “Leones de Cartago”. Tras caer en su primer compromiso, Túnez está obligado a sumar puntos en sus próximos encuentros frente a Japón y Países Bajos si quiere mantenerse con vida en la competencia.

La federación analiza nombrar de manera interina a Mondher Kebaier mientras define quién dirigirá al equipo en el resto del certamen.

Con dos partidos todavía por disputar en la fase de grupos, Túnez buscará reaccionar rápidamente para evitar una eliminación temprana y tratar de convertir una de las peores derrotas de su historia mundialista en el punto de partida para una inesperada recuperación.