Solsticio de verano en México: Esta es la hora exacta que marcará el día más largo del 2026

Solsticio de verano en México: amanecer con el Sol en su punto más alto.

Si aún no sabes cuándo arranca de verdad el verano en México, la respuesta no es tan simple como marcar una fecha en el calendario. Este cambio de estación ocurre en un momento exacto definido por la posición de la Tierra respecto al Sol. En 2026, el solsticio de verano no solo marcará el final de la primavera, también nos regalará el día con más horas de luz de todo el año en el hemisferio norte.

Aquí te contamos la hora exacta para México, qué significa este fenómeno y qué podrás ver en el cielo durante esta temporada.

¿Cuándo inicia el solsticio de verano 2026 en México?

De acuerdo con cálculos astronómicos, incluyendo estimaciones del Instituto Geográfico Nacional de España, el solsticio de verano ocurrirá a las 08:24 UTC. Ajustado al horario del centro de México, el fenómeno se registrará el:

Domingo 21 de junio de 2026

02:24 horas de la madrugada

Esto aplica para ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En ese momento, justo en ese, el eje de la Tierra alcanza su máxima inclinación hacia el Sol, provocando que tengamos más horas de luz que en cualquier otro día del año.

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¿Por qué es el día más largo del año?

Durante el solsticio, los rayos solares pegan de forma más directa sobre el Trópico de Cáncer. Esto genera dos efectos muy claros

El día se alarga al máximo

La noche se reduce a su duración más corta del año

Y con ello arranca la temporada más cálida y luminosa en esta parte del planeta. Además, el verano de 2026 tendrá una duración aproximada de 93 días y 16 horas. Su final llegará el 23 de septiembre con la llegada del equinoccio de otoño.

¿Qué significa “solsticio” o “Sol quieto”?

La palabra solsticio proviene del latín solstitium, que significa “Sol quieto”. El nombre tiene que ver con un efecto visual que ocurre durante estas fechas, cuando la altura del Sol al mediodía parece quedarse prácticamente inmóvil durante varios días antes de comenzar su descenso gradual en el horizonte.

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¿Qué fenómenos podrás ver en el cielo durante el verano 2026?

El verano no solo se siente con más calor o más horas de luz. También trae uno de los mejores momentos del año para levantar la vista al cielo. De acuerdo con reportes astronómicos, estas serán algunas de las mejores observaciones para quienes disfrutan de ver planetas y estrellas:

Al anochecer podrás observar:

Mercurio

Venus

Júpiter

Antes del amanecer será posible ver:

Marte

Saturno

Y si tienes la suerte de salir de la ciudad o alejarte de la contaminación lumínica, habrá un espectáculo que vale mucho la pena:

La Vía Láctea podrá apreciarse con mucha mayor claridad durante gran parte de la temporada

Así que ya sabes, el verano no solo llega con más calor. También trae el día más largo del año y algunas de las mejores postales del cielo nocturno para quienes se animen a voltear hacia arriba.

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