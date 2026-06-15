Kenia López exige al Gobierno de Claudia Sheinbaum romper “pacto de impunidad” tras señalamientos de la Zar Antidrogas de EEUU

Las declaraciones de la Zar Antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, lejos de ser un ataque contra México son la oportunidad para demostrarle al mundo que en nuestro país hay Estado de derecho, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

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¿Cuáles fueron los señalamientos de la Zar Antidrogas que detonaron la exigencia?

La legisladora señaló lunes señaló que más allá de litigar o no con los funcionarios de nuestro vecino del norte y principal socio comercial la solución es romper el pacto de impunidad.

“La Zar Antidrogas reconoce la colaboración para perseguir narcotraficantes, lo dice textualmente, pero también reclama que solo es para narcotraficantes y no para políticos vinculados con el narcotráfico. La solución es evidente, la solución es clara, hay que romper el pacto de impunidad para que esta crisis de inseguridad que lastima a México se frene”, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

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Urgencia de sancionar nexos políticos con el crimen organizado

López Rabadán también insistió en que la inseguridad que padece nuestro país es un problema que lastima, destruye y ofende a las familias.

“Investigar, detener y sancionar a políticos ligados con el narcotráfico es una obligación legal y ética del Estado mexicano. No hay en términos éticos y tampoco legales por qué seguir encubriendo a políticos ligados con el narcotráfico”, destacó.

La solución es romper el pacto de impunidad, porque la posibilidad de estar metido en el huachicol, de estar coludido con los cárteles o de estar negociando con los delincuentes tiene que sancionarse, reiteró.

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