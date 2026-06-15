CFE fortalece el programa techos solares con ahorros de hasta 85 por ciento en recibos de luz

MX- La implementación de estos sistemas permitirá a las familias beneficiarias obtener ahorros de hasta 85 por ciento en el consumo de energía eléctrica / Agencias

En el marco del “Programa Techos Solares para el Bienestar”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la dirección de la Mtra. Emilia Esther Calleja Alor, participa con acciones orientadas a mejorar las condiciones de acceso a la energía eléctrica de familias vulnerables del norte del país, particularmente, aquellas que enfrentan condiciones climáticas extremas y elevados consumos de energía durante gran parte del año.

Este programa, impulsado por la Secretaría de Energía (SENER), el Gobierno del Estado de Baja California y la CFE, consideró la interconexión de 5 mil 140 sistemas fotovoltaicos en viviendas de los municipios de Mexicali y San Felipe, con una inversión total de 190 millones de pesos para su primera etapa, mediante recursos provenientes del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), administrado por la SENER.

La implementación de estos sistemas permitirá a las familias beneficiarias obtener ahorros de hasta 85 por ciento en el consumo de energía eléctrica durante el verano, hasta 45 por ciento en invierno y un ahorro promedio anual de hasta 60 por ciento en su facturación eléctrica, contribuyendo al fortalecimiento de la economía familiar.

Se estima que los sistemas instalados generarán aproximadamente 44 mil 160 MWh de energía limpia al año y contribuirán a evitar la emisión de alrededor de 19 mil 486 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), fortaleciendo los esfuerzos orientados a la transición energética y la sustentabilidad ambiental.

Como parte de la continuidad de este proyecto, se prevé iniciar una segunda etapa a partir de julio de 2026 en Hermosillo, Sonora, así como en Mexicali y San Felipe, Baja California. Cada uno de estos proyectos contempla la interconexión de aproximadamente 5 mil sistemas fotovoltaicos adicionales.

Con estas acciones, la CFE refrenda su compromiso de contribuir al bienestar de las familias mexicanas, impulsar el uso de energías limpias y fortalecer la justicia energética en beneficio de la población.