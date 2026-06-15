Empresas aceleran búsqueda de proveedores en México ante próxima revisión del T-MEC

A más de un año de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), grandes empresas manufactureras ya comenzaron a modificar sus estrategias de abastecimiento y a ampliar su red de proveedores en México para fortalecer la integración regional.

Un análisis elaborado por la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la plataforma de inteligencia industrial CAPIM indica que fabricantes, multinacionales y grandes compradores están acelerando la incorporación de proveedores regionales ante un entorno en el que la resiliencia de las cadenas de suministro y el contenido regional cobran cada vez mayor relevancia.

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¿A cuánto asciende el mercado potencial de proveeduría por la revisión del T-MEC?

El estudio se basa en 2 mil 256 requerimientos de compra detectados durante 2026, con un valor potencial superior a 15 mil 700 millones de dólares, además de mil 55 requerimientos activos de 72 grandes compradores nacionales e internacionales.

De acuerdo con los resultados, las empresas ya no están esperando la revisión formal del acuerdo comercial para ajustar sus operaciones, sino que han comenzado a construir desde ahora las cadenas de suministro que requerirán en una nueva fase de integración económica de Norteamérica.

Entre las principales tendencias identificadas destaca la diversificación de proveedores, el fortalecimiento de capacidades regionales y una mayor demanda de insumos y servicios especializados dentro del mercado norteamericano.

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¿Cuáles son los sectores industriales con mayor demanda en México?

Los requerimientos de compra se concentran en sectores como maquinados y metalmecánica, componentes electrónicos, arneses, plásticos, procesos de inyección, estampados, soldadura, logística especializada, mantenimiento industrial y automatización.

El análisis también muestra que las oportunidades derivadas del nearshoring se están extendiendo más allá de la manufactura tradicional y alcanzan actividades relacionadas con servicios industriales, mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), transporte y proveeduría indirecta.

Para René Mendoza, presidente nacional de CAPIM, las empresas están tomando decisiones anticipadas ante la posibilidad de que evolucionen las reglas de origen y otros mecanismos contemplados dentro del T-MEC.

“Los datos muestran que la industria no está esperando la revisión del tratado; se está preparando para ella. Las empresas están construyendo desde ahora las cadenas de suministro que necesitarán en la siguiente etapa de integración regional”, señaló.

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Según el estudio, además de buscar reducir costos, las compañías privilegian cada vez más la seguridad de suministro y la capacidad de respuesta ante interrupciones en mercados globales.

Los especialistas consideran que este proceso representa una oportunidad para que México incremente su participación en las cadenas de valor de Norteamérica mediante el desarrollo de nuevos proveedores y una mayor integración productiva con Estados Unidos y Canadá.

La revisión del T-MEC, prevista para los próximos años, será uno de los factores que definan el ritmo de esa transformación, aunque la evidencia sugiere que los cambios en las cadenas de suministro ya están en marcha.

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