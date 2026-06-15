¿Qué pasó entre Sheinbaum y Sara Carter? La presidenta rechaza la controversia

Sheinbaum afirmó que aunque hay diferencias, también existen similitudes en los objetivos de los dos gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó entrar en polémica con la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, tras sus declaraciones sobre perseguir a políticos vinculados al narcotráfico.

God bless you Rosie. Thank you for all you do as well and it’s a provide to fight alongside you. @rosiorozco https://t.co/pFkxSEgb2B — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) June 14, 2026

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¿Qué respondió Sheinbaum a las declaraciones de Sara Carter?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria afirmó que aunque hay diferencias, también existen similitudes en los objetivos de los dos gobiernos, en tanto enfatizó, México busca enfocarse en la prevención de drogas y combate al crimen.

“No quiero entrar en discusión con ella. De ella retomo la parte de la prevención. El documento aquel que se publicó, yo creo que hace como un mes, donde hace énfasis en la prevención, en campañas, en educación, en distintas acciones para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Me quedo con esa parte”. —

“Nuestra posición es muy firme en en la soberanía, en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación. Esa es nuestra posición, y siempre va a ser así. Y lo que podamos ayudar en términos humanitarios para que no llegue drogas”.

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¿Qué dijo sobre la presencia de agentes estadounidenses en México?

Al ser cuestionada si considera necesario reforzar la vigilancia de México tras el ingreso de agentes estadounidenses, enfatizó que sólo es un llamado de atención para que quienes lleguen a México se acrediten, luego del operativo en Chihuahua para desmantelar un laboratorio.

“Más bien esperamos que de todas las embajadas y particularmente Estados Unidos, pues esto haya sido un llamado de atención para que cualquiera de los agentes que lleguen a México se acredite y cumplan con la Ley de Seguridad Nacional”. —

How Cartel Mega-Tunnels Move Hundreds of Millions in Narcotics Into Amer... https://t.co/AUtxqNDuZa via @YouTube — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) June 13, 2026

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¿Buscará comunicación directa con Donald Trump?

Por cierto que la Jefa del Ejecutivo Nacional no descartó que pueda buscar comunicación directa con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, “de ser necesario” para tratar diversos asuntos como la seguridad.

Mientras tanto, negó que exista un deterioro en la relación bilateral y destacó que se mantienen los diálogos y acercamientos entre los funcionarios de ambos países, donde dijo prevalecen la buena relación y el respeto a la soberanía.

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