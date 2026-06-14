Funcionaria antidrogas de Trump advierte a políticos mexicanos ligados al narco: “Se van a arrepentir si no cooperan”

La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), Sara Carter, lanzó una fuerte advertencia a funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales y aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene investigaciones y acciones en curso contra quienes protejan o colaboren con grupos del narcotráfico.

Big moves underway targeting Rocha and his crew. Trump has appointed one of his lawyers as U.S. Attorney for the Southern District of New York, a powerful DOJ post. Drug Czar Sara Carter warns they’re coming after Mexican drug-dealing politicians and their networks across Mexico. pic.twitter.com/PDrTOOrLm5 — CrazyClips (@CrazyCrazyclips) June 14, 2026

Durante una entrevista con el periodista Jan Jekielek en el programa American Thought Leaders, la funcionaria afirmó que Washington tiene en la mira a actores políticos y funcionarios que presuntamente han facilitado las operaciones de cárteles mexicanos, especialmente en entidades donde organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos por el combate al tráfico de fentanilo, el crimen organizado y las acusaciones de presuntos vínculos entre autoridades locales y grupos criminales.

¿Qué dijo Sara Carter sobre funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico?

Durante la entrevista, Carter aseguró que la administración Trump continuará actuando contra quienes ayuden o protejan a organizaciones criminales.

La funcionaria advirtió que los funcionarios que no colaboren con las investigaciones estadounidenses podrían enfrentar consecuencias legales y diplomáticas. Según diversos reportes, la directora de la ONDCP sostuvo que Washington mantiene especial atención sobre estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales que operan en México.

Las declaraciones ocurren semanas después de que autoridades estadounidenses presentaran acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como infundadas.

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Sara Carter reconoce colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum

A pesar de las advertencias, Carter destacó el nivel de cooperación que mantiene actualmente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las autoridades estadounidenses.

La directora de la ONDCP afirmó que la coordinación bilateral en materia de inteligencia y seguridad ha alcanzado niveles que, según sus palabras, no se habían visto anteriormente. Como ejemplo mencionó el operativo realizado en febrero de 2026 contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Carter, información de inteligencia compartida por Estados Unidos permitió a las fuerzas mexicanas ejecutar acciones contra el capo, considerado durante años uno de los criminales más buscados por ambos países.