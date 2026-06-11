El Extra de México es Mundial: Corona une al país con la Caravana Corona rumbo al Mundial 2026

México se prepara para vivir una de las fiestas deportivas más grandes de su historia. Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la pasión futbolera ya se respira en cada rincón del país, y Corona ha decidido elevar esta emoción al siguiente nivel. Bajo su campaña principal #ElExtraDeMéxicoEsMundial, la marca reafirma que cuando se trata de apoyar y dar el extra, los mexicanos no tienen rival.

Como parte fundamental de esta gran celebración, se desprende una iniciativa social sin precedentes que promete conectar a miles de familias: la Caravana Corona. Esta propuesta nace con el objetivo de llevar la magia, el color y la adrenalina del balompié directamente a las comunidades, demostrando que Corona lo sabe y se pone la camiseta por México.

Caravana Corona: El Mundial en cada rincón de la República

La Caravana Corona se convertirá en el epicentro de la celebración local, transformando espacios públicos en auténticas zonas de fiesta futbolera. Con un despliegue que incluye pantallas de alta definición, sillas, mesas y toda la infraestructura necesaria para vivir el Mundial como se debe, la iniciativa llegará a más de 62 municipios en los 32 estados de la República Mexicana.

Esta iniciativa busca romper barreras y acercar la emoción más grande del deporte a quienes no pueden asistir a un estadio, creando un ambiente de unión, pertenencia y orgullo nacional.

400 transmisiones en vivo para unir a las comunidades

El alcance de la iniciativa es monumental. Se tienen programadas 400 transmisiones en vivo de los 104 partidos del Mundial, asegurando que ningún momento clave del torneo pase desapercibido. Familias, amigos y vecinos de diversas regiones podrán reunirse para:

Alentar juntos a la selección con la pasión que caracteriza al aficionado mexicano.

Celebrar cada gol y vivir la emoción de los encuentros en tiempo real.

Sentir cada jugada y vibrar en comunidad como si estuvieran en las mismas tribunas del estadio.

Corona celebra la pasión de México

Más allá de la competencia, Corona busca generar un impacto social positivo a través del deporte. Al conectar comunidades y activar plazas públicas en todo el país, la Caravana Corona no solo transmite partidos, sino que crea recuerdos memorables y fortalece el tejido social.

Porque el futbol es más que un juego; es un motivo de unión. Corona lo entiende y lo celebra en grande, porque el Extra de México es Mundial.