Filtran los escandalosos precios de la cerveza y comida en el Estadio Monterrey para el Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA

Los aficionados regiomontanos ya están calculando el presupuesto extra para vivir la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Monterrey. Y es que, en redes sociales circula masivamente la muestra del presunto menú de bebidas y snacks que se venderán durante los cuatro partidos que albergará la Sultana del Norte, y los precios del Mundial han generado un verdadero debate.

Estadio Monterrey / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Los precios filtrados del Estadio Monterrey

Según la lista que se viralizó, estos serían los costos aproximados de la cerveza y comida en el Mundial:

Cerveza de 710 ml: Entre $299. Y $310 pesos

Agua mineral: $199

Agua natural 600 ml: $80 pesos

Papas fritas: $200 pesos

Refrescos: $149

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¿Caros o “normales” para un Mundial?

Los precios de los boletos y el consumo han provocado todo tipo de reacciones: desde memes hasta enojo de los fans que comparan estos montos con lo que se paga en un partido normal de Liga MX o en otros eventos.

Venta de bebidas y comida en Estadio Monterrey / Azael Rodriguez - FIFA Ampliar

Aunque el Estadio BBVA (nombrado así comercialmente) aparece como una de las sedes del Mundial 2026 más “accesibles” de todo el torneo en comparativas internacionales, la realidad inflacionaria y el contexto de un evento FIFAhacen que muchos aficionados sientan el golpe en la cartera.

Comparación rápida:

Una cerveza en el Estadio Monterrey de 710 ml a casi $300 equivale a más del doble o triple de lo que se paga en un juego regular de Rayados o Tigres .

de 710 ml a casi $300 equivale a más del doble o triple de lo que se paga en un juego regular de o . Las papas fritas a $200 superan con creces el precio de una bolsa grande en cines o parques de diversiones.

¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?

El Estadio Monterrey recibirá cuatro encuentros del Mundial 2026:

14 de junio: Suecia vs Túnez

20 de junio: Túnez vs Japón

24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur

29 de junio: 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C (Dieciseisavos de Final)

La expectación es enorme, pero ahora los aficionados no solo piensan en boletos para el Mundial, sino también en cuánto costará hidratarse y botanear durante los 90 minutos o más.

Antojitos Estadio Monterrey / Azael Rodriguez - FIFA Ampliar

¿Oficial o solo filtración?

Hasta el momento, ni FIFA ni el comité organizador han confirmado estos precios oficiales del Mundial. Se trata de una filtración en redes sociales, pero es muy probable que se ajusten o que existan más opciones en el menú definitivo.