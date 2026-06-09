Sheinbaum decreta home office el 11 de junio por Mundial 2026: así aplica el teletrabajo en CDMX

El Gobierno federal decretó home office en la CDMX el 11 de junio por el Mundial 2026, con el fin de reducir la movilidad en la ciudad.

Si vives, trabajas o estudias en la Ciudad de México, esto te puede afectar. Con motivo de la inauguración del Mundial 2026, el Gobierno federal decretó medidas extraordinarias para evitar que la ciudad se atore más de lo normal, mejorar la seguridad y facilitar los traslados en una de las jornadas con mayor movimiento que se esperan en la capital.

La estrategia contempla implementar home office en actividades administrativas y suspender clases en todos los niveles educativos durante el jueves 11 de junio de 2026, únicamente en la CDMX.

Ojo, porque no se trata de un puente ni de un día de descanso para todos, sino de una medida operativa para reducir la movilidad.

¿En qué consiste el decreto de Sheinbaum por el Mundial 2026?

Durante una conferencia oficial, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó que las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnología para garantizar el trabajo a distancia.

En concreto, el decreto establece:

Home office en actividades administrativas no esenciales

Uso de tecnologías de la información para mantener las operaciones

Suspensión de clases en todos los niveles educativos

Aplicación exclusiva en la Ciudad de México

Vigencia únicamente el 11 de junio de 2026

La medida busca bajarle a la carga en el transporte público y en las vialidades durante el arranque del torneo.

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¿A quién aplica el home office el 11 de junio?

El decreto marca lineamientos claros, pero también deja cierto margen para su aplicación. Estos son los sectores involucrados:

Administración Pública Federal, que deberá operar de forma remota en funciones de oficina

Sector privado, al que se le exhorta a implementar teletrabajo en actividades administrativas

Sector social, al que se le invita a reducir la presencialidad en tareas no esenciales

Toma en cuenta que no todas las empresas estarán obligadas a hacerlo, pero sí se espera que adopten este esquema para ayudar a la movilidad de la ciudad.

¿Se suspenden las clases en CDMX por el Mundial 2026?

Sí. Se confirmó la suspensión de clases en todos los niveles educativos en la capital. Esto incluye:

Educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria

Nivel medio superior o bachillerato

Educación superior o universidades

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¿Por qué se toman estas medidas?

La inauguración del Mundial 2026 va a generar una alta concentración de personas, tanto de la ciudad como visitantes, en puntos estratégicos de la capital. Y con el tráfico que ya de por sí se arma todos los días, las autoridades buscan:

Reducir congestionamientos viales

Disminuir tiempos de traslado

Garantizar la seguridad peatonal y vial

Facilitar las operaciones de logística, emergencia y seguridad

En pocas palabras, buscan que la ciudad fluya mejor durante un día fuera de lo común.

¿Qué actividades sí se mantienen con normalidad?

No todo se detiene. El decreto contempla continuidad en sectores clave, por lo que se mantienen los servicios de salud, seguridad pública, protección civil y operaciones estratégicas, por lo que cada institución deberá definir guardias o esquemas híbridos para garantizar la atención.

Recomendaciones para el 11 de junio en CDMX

Para evitar contratiempos ese día, toma en cuenta

Planea tus traslados con tiempo si necesitas salir

Mantente pendiente de los avisos oficiales sobre cierres y afectaciones viales

Aprovecha el teletrabajo si tu actividad te lo permite

Evita las zonas cercanas a las sedes o eventos relacionados con el Mundial

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