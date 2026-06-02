Gobierno del Edomex preparado para el Mundial 2026: ¡Operativos de seguridad, economía y turismo!

En conferencia de prensa se dio a conocer la iniciativa: Estadio de México, misma que presentó acciones turísticas, culturales y de seguridad en el marco de la fiesta mundialista, impulsada por el Gobierno del Estado de México.

Autoridades en conferencia de prensa Estadio de México Edomex Ampliar

Asimismo, habló la licenciada Laura González Hernández, quien ejerce el cargo en SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico, recalcando la importancia de albergar un partido de alta magnitud, entre México vs Serbia dentro del Nemesio Diez y sobre todo en cuestión económica, con una derrame de 460 MDD, en plena justa mundialista; por cierto, encuentro que será el último de la Selección Mexicana antes del arranque del Mundial 2026.

“Tenemos ya, a la vuelta de la esquina el Mundial FIFA 2026. En el Estado de México se llevará a cabo un partido de fútbol en el Nemesio Diez, a propósito del Mundial. Tendremos más de 106,000 actividades dedicas a los servicios turísticos; y serán alrededor de 8,000 millones de pesos la derrama económica en el EDOMEX por el Mundial”, declaró la secretaria de Desarrollo Económico Laura González Hernández.

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Asimismo, el Secretario de Seguridad del Estado de México, el maestro Cristóbal Castañeda comentó que contarán con alrededor de 1,500 efectivos a los alrededores del Estadio Nemesio Diez, sumando el despliegue de cámaras alrededor del recinto, con la implementación de Inteligencia Aritificial; no obstante, mencionó que habrá seguridad para los visitantes que hagan acto de presencia en el AIFA para el Mundial, y para este cotejo, incluidas las dos Selecciones, tanto México como Serbia con su trayecto al Nemesio Diez.

“Vamos a tener cerca de 1,700 efectivos, y seguridad a los alrededores del mismo (sobre México vs Serbia en el Nemesio Diez), aunada a cámaras que pueden reflejarse en el C5; todo ello para disfrutar con total seguridad la fiesta del fútbol”, Cristóbal Castañeda, Secretario de Seguridad del Estado de México.