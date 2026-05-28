Selecciones con más goles en una sola edición del Mundial: el récord de Hungría que lleva 70 años intacto

La selección con más goles en una sola edición del Mundial es Hungría, con 27 tantos anotados en apenas cinco partidos en Suiza 1954. Un promedio de 5.4 goles por partido que lleva más de siete décadas sin ser igualado, ni siquiera amenazado, y que con el nuevo formato del Mundial 2026 vuelve al debate.

Copa del Mundo 1954 Hungría / picture alliance Ampliar

¿Cuántos goles marcó Hungría en el Mundial 1954?

En la fase de grupos, los húngaros marcaron 17 goles en dos partidos: primero aplastaron a Corea del Sur 9-1 y luego vencieron a Alemania Federal 8-3. En cuartos de final eliminaron a Brasil 4-2, y en semifinales le propinaron la primera derrota mundialista a Uruguay, también por 4-2.

Hungary vs Uruguay Mundial 1954 / Keystone Ampliar

Los húngaros llegaron a la final con 25 goles a favor en solo cuatro partidos. Ante Alemania arrancaron ganando 2-0 al minuto 8, pero los germanos remontaron y se quedaron con el título 3-2. Los dos goles de la final completaron el registro histórico: 27 en cinco partidos, el récord absoluto de goles por selección en una sola edición del Mundial.

El ranking completo: las selecciones más goleadoras en una sola edición

El podio histórico lo encabeza Hungría con 27 goles en 5 partidos en 1954, seguida por Alemania con 25 goles en 6 partidos, también en ese mismo torneo. Francia en 1958 anotó 23 goles en 6 partidos, y Brasil en 1950 convirtió 22 también en 6 presentaciones.

Pos. Selección Goles Partidos Promedio Mundial 1 Hungría 27 5 5.40 Suiza 1954 2 Alemania Occ. 25 6 4.17 Suiza 1954 3 Francia 23 6 3.83 Suecia 1958 4 Brasil 22 6 3.67 Brasil 1950

Para entender la magnitud del dato: la España campeona en 2010 se coronó con apenas 8 goles, y la Francia campeona en 2018 alcanzó los 14. El fútbol moderno juega en otra dimensión táctica.

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¿Quién era esa Hungría de 1954?

Aquel equipo, liderado por el legendario Ferenc Puskás, estableció un estándar de contundencia que ha sobrevivido siete décadas. Se le conocía como el “Equipo de Oro” y llegaba al torneo invicto desde los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.

Ferenc Puskas Hungría / Keystone Ampliar

El ataque giraba alrededor del centrodelantero Nandor Hidegkuti y del capitán Ferenc Puskás, mientras que el goleador del torneo fue Sándor Kocsis con 11 goles en la competencia. Era una generación irrepetible que aplastó rivales con resultados que hoy parecen de otra disciplina.

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El choque entre Hungría y Brasil en cuartos de final quedó para la historia como “la batalla de Berna”, con tres expulsiones y peleas que continuaron incluso dentro del vestuario húngaro al terminar el partido.

¿Puede el Mundial 2026 romper este récord?

El formato expandido del Mundial 2026 a 48 selecciones y 8 partidos para el campeón reabre esta discusión. Si una selección lograra mantener un promedio de 3.5 goles por partido, estaría en condiciones de igualar la marca de Hungría de 1954.

FIFA World Cup 2026 / VCG Ampliar

Las primeras rondas podrían enfrentar potencias tradicionales contra selecciones debutantes, lo que favorece marcadores más amplios. Sin embargo, el fútbol moderno tiene una barrera táctica y defensiva que hace que los promedios de los años 50 luzcan de otra era.

El récord más cercano en tiempos recientes fue con Kylian Mbappé en Qatar 2022, quien ganó la Bota de Oro con 8 goles incluyendo un hat-trick en la final, aunque Francia no pudo evitar la derrota ante Argentina. Ningún equipo, ni siquiera esa Francia, se acercó a los 27 de Hungría.

El récord lleva 70 años esperando rival. El Mundial 2026 es la siguiente oportunidad.