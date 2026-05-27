Países Bajos anuncia convocatoria para el Mundial 2026: Memphis Depay y Jurriën Timber lideran la lista de Ronald Koeman

Países Bajos anuncia convocatoria para el Mundial 2026 / Soccrates Images

La Selección de Países Bajos presentó su lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026. Ronald Koeman confirmó la convocatoria este martes en Zeist.

Ronald Koeman / NurPhoto Ampliar

La gran sorpresa pasa por la inclusión de Jurriën Timber, quien no juega con Arsenal desde marzo debido a lesión, además del regreso de Memphis tras recuperar ritmo competitivo con Corinthians.

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¿Quiénes fueron convocados por Países Bajos para el Mundial 2026?

Ronald Koeman apostó por una mezcla de experiencia y juventud para afrontar la Copa del Mundo. La base del plantel mantiene futbolistas consolidados en la Premier League, Serie A y LaLiga, aunque también aparecen algunas decisiones inesperadas.

La convocatoria oficial de Países Bajos quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros

Mark Flekken

Robin Roefs

Bart Verbruggen

Defensores

Nathan Aké

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Jorrel Hato

Jan Paul van Hecke

Jurriën Timber

Micky van de Ven

Mediocampistas

Ryan Gravenberch

Frenkie de Jong

Justin Kluivert

Teun Koopmeiners

Marten de Roon

Guus Til

Quinten Timber

Mats Wieffer

Delanteros

Brian Brobbey

Memphis Depay

Cody Gakpo

Noa Lang

Donyell Malen

Tijjani Reijnders

Crysencio Summerville

Wout Weghorst

Memphis Depay / NurPhoto Ampliar

¿Cómo llega Países Bajos al Mundial 2026?

La Selección de Países Bajos llega con expectativas altas, aunque todavía existen dudas sobre su capacidad para competir contra los máximos favoritos.

El equipo mantiene una columna vertebral sólida encabezada por Van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay, pero necesitará mejorar su contundencia ofensiva en partidos de máxima presión.

Koeman también busca que esta generación dé un paso adelante después de quedarse corta en torneos recientes.

Antes del Mundial, los neerlandeses disputarán amistosos frente a Argelia y Uzbekistán para terminar de ajustar detalles tácticos y definir su once titular.

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¿En qué grupo está Países Bajos y cuándo debuta?

Países Bajos formará parte del Grupo F del Mundial 2026. El debut será el próximo 14 de junio frente a Japón, uno de los rivales más incómodos del sector por su velocidad y orden táctico.

Posteriormente, la selección naranja enfrentará a Suecia y Túnez en busca del boleto a la fase eliminatoria. Koeman sabe que avanzar como líder de grupo puede marcar diferencia en el camino rumbo a las rondas decisivas.

Frenkie de Jong / Alex Caparros Ampliar

Lo que sigue para Países Bajos rumbo al Mundial

La selección neerlandesa continuará su preparación con amistosos internacionales contra Argelia y Uzbekistán, antes de viajar al Mundial 2026.

El principal objetivo será recuperar físicamente a jugadores como Jurriën Timber y consolidar un sistema ofensivo capaz de competir ante selecciones candidatas al título.

Con figuras consolidadas en las mejores ligas de Europa y una generación joven en crecimiento, Países Bajos buscará volver a pelear seriamente por la Copa del Mundo.