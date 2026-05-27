Sudáfrica anuncia lista final para el Mundial 2026: estos son los clubes de los 26 jugadores que enfrentarán a México

Sudáfrica reveló su convocatoria final de 26 jugadores para el Mundial 2026 y ya quedó definido el primer rival de México en el partido inaugural del torneo. Los Bafana Bafana enfrentarán al Tri el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, en un duelo que revive el debut mundialista de 2010.

Selección Sudáfrica / Gallo Images Ampliar

La selección sudafricana apostó por una base sólida de futbolistas de su liga local, principalmente de Mamelodi Sundowns y Orlando Pirates, aunque también destacan elementos que militan en Europa y la MLS. Con esta lista, Javier Aguirre ya tiene el panorama completo para preparar el debut de México.

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¿Quiénes son los convocados de Sudáfrica para el Mundial 2026?

La convocatoria final de Sudáfrica combina experiencia, juventud y varios jugadores que atraviesan buen momento en sus clubes. El capitán Ronwen Williams encabeza una plantilla que buscará dar la sorpresa en el Grupo A.

Porteros de Sudáfrica

Ronwen Williams

Ricardo Goss

Sipho Chaine

Defensas de Sudáfrica

Khuliso Mudau

Olwethu Makhanya

Bradley Cross

Aubrey Modiba

Thabang Matuludi

Nkosinathi Sibisi

Ime Okon

Samukele Kabini

Mbekezeli Mbokazi

Kamogelo Sebelebele

Khulumani Ndamane

Mediocampistas de Sudáfrica

Teboho Mokoena

Thalente Mbatha

Jayden Adams

Sphephelo Sithole

Delanteros de Sudáfrica

Oswin Appollis

Tshepang Moremi

Evidence Makgopa

Lyle Foster

Iqraam Rayners

Relebohile Mofokeng

Themba Zwane

Thapelo Maseko

¿Cuándo juega México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

El partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El duelo tendrá una carga simbólica importante porque ambas selecciones ya inauguraron un Mundial anteriormente. En Sudáfrica 2010, el marcador terminó empatado 1-1 con goles de Siphiwe Tshabalala y Rafael Márquez.

Ahora, jugando como local, el Tri buscará arrancar la Copa del Mundo con victoria frente a una selección africana que llega con menos reflectores, pero con una generación competitiva.

México vs Sudáfrica / Masashi Hara Ampliar

¿Qué sigue para México rumbo al debut mundialista?

Mientras Sudáfrica ya confirmó su convocatoria definitiva, la Selección Mexicana todavía trabaja en los últimos detalles de su lista final de 26 jugadores. Javier Aguirre deberá definir cortes importantes en defensa y ataque antes del arranque del torneo.

El debut será clave para las aspiraciones del Tri, ya que sumar tres puntos desde el primer partido podría encaminar la clasificación a la siguiente ronda. Sudáfrica, por su parte, intentará repetir la sorpresa que logró en 2010 cuando le complicó el arranque a México en Johannesburgo.