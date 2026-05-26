Descubren una ciudad sumergida bajo un lago y la comparan con Atlantis: el hallazgo que intriga a arqueólogos
Restos de construcciones, muros y objetos antiguos encontrados bajo el agua reavivaron las comparaciones con la legendaria Atlántida
Una antigua ciudad hundida bajo las aguas del lago Issyk Kul, en Kirguistán, volvió a encender la fascinación mundial por las civilizaciones perdidas. Investigadores vinculados a la Academia de Ciencias de Rusia localizaron estructuras sumergidas, restos de edificaciones y objetos cotidianos en la zona de Toru-Aygyr, al noroeste del lago, donde especialistas creen que existió un importante asentamiento medieval conectado con la Ruta de la Seda.
Los arqueólogos realizaron exploraciones subacuáticas en áreas poco profundas y encontraron muros de ladrillo cocido, herramientas de molienda, piezas de cerámica y fragmentos de madera trabajada. De acuerdo con los reportes difundidos por medios especializados y científicos involucrados en el proyecto, el sitio habría quedado bajo el agua tras un fuerte evento sísmico ocurrido siglos atrás, posiblemente entre los siglos XIV y XV.
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El lago Issyk Kul y la “Atlántida” de Asia Central
Aunque los investigadores aclaran que no se trata de la mítica Atlantis descrita por Platón, el tamaño del asentamiento y su estado de conservación bajo el agua provocaron que medios internacionales compararan el descubrimiento con la legendaria ciudad perdida. El lago Issyk Kul, uno de los más profundos del mundo, ya había dado señales arqueológicas en décadas anteriores, pero las nuevas expediciones permitieron detectar una red urbana mucho más amplia de lo que se creía.
Los estudios preliminares apuntan a que la ciudad funcionó como un punto estratégico de comercio entre China y Occidente. Además de viviendas y estructuras públicas, expertos identificaron posibles restos de cementerios islámicos y zonas que habrían servido para actividades religiosas y comerciales.
Lo que encontraron los arqueólogos bajo el agua
- Muros construidos con ladrillo cocido
- Herramientas de molienda y objetos domésticos
- Fragmentos de madera trabajada
- Cerámica medieval bien conservada
- Posibles restos de espacios religiosos y comerciales
- Evidencias de una ciudad ligada a la Ruta de la Seda
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Por qué este hallazgo podría cambiar la historia
El descubrimiento no solo alimentó las teorías sobre ciudades desaparecidas bajo el agua. También abrió nuevas preguntas sobre cómo los terremotos y cambios geológicos alteraron antiguas civilizaciones en Asia Central. Los investigadores continúan cartografiando el fondo del lago con drones y tecnología submarina para determinar la extensión real de la ciudad sumergida.