Verificación para motocicletas en CDMX: esto cambiaría para miles de motociclistas

La posibilidad de que las motocicletas entren a un esquema de verificación obligatoria en la Ciudad de México ya comenzó a generar debate entre automovilistas, repartidores y miles de usuarios que utilizan este medio de transporte todos los días.

Semarnat y CDMX analizan nuevas reglas ambientales para motociclistas

Autoridades capitalinas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizan una propuesta que busca incluir a las motocicletas dentro de los programas de control de emisiones contaminantes, algo que actualmente sólo aplica de forma obligatoria para automóviles en la capital del país.

¿Cómo funcionaría la verificación obligatoria para motocicletas en CDMX?

La iniciativa surge en medio de las preocupaciones por el aumento de motocicletas circulando en CDMX y el impacto ambiental que generan algunos modelos con tecnologías más antiguas o con falta de mantenimiento.

De acuerdo con lo planteado en las mesas de análisis ambiental, la propuesta buscaría establecer revisiones periódicas para medir emisiones contaminantes y garantizar que las motos cumplan con parámetros mínimos de circulación.

Esto es lo que cambiaría si las motos entran al programa de verificación en CDMX

Aunque el proyecto todavía no entra en vigor, autoridades ambientales ya estudian posibles mecanismos de operación, costos y sanciones para quienes incumplan con la verificación. También se analiza cómo afectaría a repartidores por aplicación y trabajadores que dependen diariamente de motocicletas para trasladarse.

Especialistas consideran que la medida podría ayudar a reducir la contaminación en zonas de alta movilidad, aunque también advierten que el costo económico podría afectar a miles de usuarios.

Por ahora no existe una fecha oficial para la implementación obligatoria, pero la propuesta ya abrió discusión entre motociclistas y autoridades sobre el futuro de la movilidad en la Ciudad de México.

¿Cuántas motos hay en CDMX y cómo afectan al tráfico y la contaminación?

El crecimiento de las motocicletas en la Ciudad de México ya se convirtió en un fenómeno urbano que preocupa tanto al Gobierno capitalino como a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Lo que hace algunos años era visto como una alternativa rápida y económica para evitar el tráfico, hoy comienza a generar nuevos problemas de movilidad, seguridad vial y contaminación.

Datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y del Gobierno de la Ciudad de México muestran que el número de motocicletas registradas ha aumentado aceleradamente en los últimos años, impulsado principalmente por las plataformas de reparto, el aumento en los costos del transporte y la saturación vial. Actualmente, especialistas estiman que en la capital circulan más de 800 mil motocicletas, una cifra que prácticamente se duplicó en menos de una década.

El problema ya no solamente es el crecimiento del parque vehicular. La CAMe ha advertido en distintos reportes que las fuentes móviles continúan siendo una de las principales causas de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto incluye automóviles, transporte de carga y motocicletas.

Aunque muchas personas consideran que las motos contaminan menos por consumir menos gasolina, autoridades ambientales explican que varios modelos emiten cantidades importantes de monóxido de carbono y partículas contaminantes debido a motores con baja regulación ambiental. Además, muchas motocicletas no ingresan a programas estrictos de verificación como ocurre con otros vehículos.

A esto se suma otro punto delicado: el tráfico

La Semovi reconoce que el aumento de motocicletas ha modificado la dinámica vial de la capital. El llamado “filtrado” entre carriles, los accidentes y el crecimiento desordenado de motos en avenidas principales han incrementado la presión sobre las autoridades de tránsito.

Por esa razón, durante 2025 y 2026 el Gobierno de la Ciudad de México endureció reglas para motociclistas, incluyendo nuevas sanciones por circular entre carriles de manera riesgosa, usar banquetas o invadir zonas peatonales.

La CAMe también ha señalado que, durante episodios de contingencia ambiental, el aumento de vehículos motorizados sigue afectando la calidad del aire en el Valle de México.