Hoy No Circula jueves 18 de junio de 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Lista de autos con restricción en CDMX y Estado de México. IA

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deben tomar precauciones este jueves 18 de junio de 2026, ya que el programa Hoy No Circula operará de manera normal en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en una de las regiones más pobladas del país. Por ello, algunos vehículos tendrán restringida su circulación desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este jueves 18 de junio de 2026?

Para este jueves, deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado verde.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa Hoy No Circula.

Asimismo, los vehículos con placas foráneas deberán atender las disposiciones vigentes para evitar sanciones durante su circulación en la región metropolitana.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Existen algunas excepciones dentro del programa. Este jueves podrán circular sin restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Unidades destinadas al transporte de personas con discapacidad que cuenten con autorización correspondiente.

Estas exenciones forman parte de las disposiciones permanentes del programa ambiental en la zona metropolitana.

Para este jueves 18 de junio de 2026, la regla es clara: descansan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma 1 o 2 en la CDMX y el Edomex.